«Дочка» «Роснефти» в ХМАО оштрафовала подрядчика за сорванные сроки бурения скважин

Нефтегазодобывающая компания «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) отсудило у своего основного подрядчика — нефтесервиса «Самотлорнефтепромхим» (СНПХ) — более 40 миллионов рублей. Причиной, по данным документов арбитражного суда, стали простои при бурении скважин.
«АО „Самотлорнефтегаз“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с исками к АО „Самотлорнефтепромхим“ о взыскании убытков. В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение обязательств ответчиком по договорам: ответчик допустил нарушение условий, а именно факты непроизводительного времени», — указано в документах арбитражного суда, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.
Каждая задержка при бурении и ремонте нефтяной скважины, по мнению истца, повлекла за собой увеличение затрат нефтяников. Всего за 2024 год «Самотлорнефтегаз» направил в суд 12 исков к СНПХ. Пять споров на сумму более 40 миллионов рублей суд решил в пользу нефтегазодобывающего предприятия. Еще семь исков на сумму в 136 млн рублей находятся на рассмотрении суда.
Ранее URA.RU писало, что компания «Самотлорнефтегаз»»» из ХМАО скрыла от Роспотребнадзора информацию о мусорном полигоне на Самотлорском месторождении. Нефтяники должны были предоставить Роспотребнадзору результаты исследований проб воздуха на полигоне, но не сделали этого.
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