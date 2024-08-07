«Дочка» «Роснефти» в ХМАО оштрафовала подрядчика за сорванные сроки бурения скважин

«Самотлорнефтегаз» отсудил у бурильщиков 40 миллионов рублей за простои
© Служба новостей «URA.RU»
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"Дочка" "Роснефти" в ХМАО отсудила более 40 млн рублей у подрядчика за сорванные сроки бурения скважин
"Дочка" "Роснефти" в ХМАО отсудила более 40 млн рублей у подрядчика за сорванные сроки бурения скважин Фото:

Нефтегазодобывающая компания «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) отсудило у своего основного подрядчика — нефтесервиса «Самотлорнефтепромхим» (СНПХ) — более 40 миллионов рублей. Причиной, по данным документов арбитражного суда, стали простои при бурении скважин. 

«АО „Самотлорнефтегаз“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с исками к АО „Самотлорнефтепромхим“ о взыскании убытков. В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение обязательств ответчиком по договорам: ответчик допустил нарушение условий, а именно факты непроизводительного времени», — указано в документах арбитражного суда, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU. 

Каждая задержка при бурении и ремонте нефтяной скважины, по мнению истца, повлекла за собой увеличение затрат нефтяников. Всего за 2024 год «Самотлорнефтегаз» направил в суд 12 исков к СНПХ. Пять споров на сумму более 40 миллионов рублей суд решил в пользу нефтегазодобывающего предприятия. Еще семь исков на сумму в 136 млн рублей находятся на рассмотрении суда.

Ранее URA.RU писало, что компания «Самотлорнефтегаз»»» из ХМАО скрыла от Роспотребнадзора информацию о мусорном полигоне на Самотлорском месторождении. Нефтяники должны были предоставить Роспотребнадзору результаты исследований проб воздуха на полигоне, но не сделали этого.

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Нефтегазодобывающая компания «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) отсудило у своего основного подрядчика — нефтесервиса «Самотлорнефтепромхим» (СНПХ) — более 40 миллионов рублей. Причиной, по данным документов арбитражного суда, стали простои при бурении скважин.  «АО „Самотлорнефтегаз“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с исками к АО „Самотлорнефтепромхим“ о взыскании убытков. В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение обязательств ответчиком по договорам: ответчик допустил нарушение условий, а именно факты непроизводительного времени», — указано в документах арбитражного суда, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.  Каждая задержка при бурении и ремонте нефтяной скважины, по мнению истца, повлекла за собой увеличение затрат нефтяников. Всего за 2024 год «Самотлорнефтегаз» направил в суд 12 исков к СНПХ. Пять споров на сумму более 40 миллионов рублей суд решил в пользу нефтегазодобывающего предприятия. Еще семь исков на сумму в 136 млн рублей находятся на рассмотрении суда. Ранее URA.RU писало, что компания «Самотлорнефтегаз»»» из ХМАО скрыла от Роспотребнадзора информацию о мусорном полигоне на Самотлорском месторождении. Нефтяники должны были предоставить Роспотребнадзору результаты исследований проб воздуха на полигоне, но не сделали этого.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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