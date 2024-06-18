«Дочка» «Роснефти» в ХМАО скрыла данные о свалке на нефтяном месторождении

Компания «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») из ХМАО скрыла от Роспотребнадзора информацию о мусорном полигоне на Самотлорском месторождении. Предприятие не предоставило в ведомство данные о влиянии свалки на окружающую среду и сведения о наличии санитарной защитной зоны вокруг объекта, указано в паспорте проверки Роспотребнадзора на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
«Полигон ТБО (твердых бытовых отходов) в районе ДНС-32 Самотлорского месторождения может оказывать химическое, физическое или биологическое воздействие на среду обитания человека. Для таких объектов обязательна разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), но информация о наличии проекта СЗЗ, а также сведения, подтверждающие отсутствие или наличие влияния полигона на среду обитания человека, отсутствуют», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Компания, использующая полигон, должна была предоставить в ведомство результаты исследований проб воздуха на полигоне и за его пределами, но не сделала этого. Эти требования устанавливают законодательные документы о санитарно-защитных зонах, СанПиН и закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Узнав о нарушениях, Роспотребнадзор объявил «Самотлорнефтегазу» предостережение. Агентство направило в «Самотлорнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что природнадзор ХМАО отсудил у компании «Самотлорнефтегаз»» более одного миллиона рублей за вред, который она нанесла почве. В 2023 году ведомство подало в суд на компанию более 70 исков на сумму в несколько десятков миллионов рублей.
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