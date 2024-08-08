08 августа 2024

Власти запретили ездить по дороге из Миасса в Кыштым

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет действует до момента восстановления безопасности проезда
Запрет действует до момента восстановления безопасности проезда Фото:

Из-за возможного разрушения земляного полотна 9 августа миндортранс Челябинской области запретил проезд транспорта по дороге из Миасса в Кыштым. Как заявили в пресс-службе министерства, запрет начал действовать в 10 часов утра.

«Вводится временное запрещение движения всех видов транспортных средств на автодороге от Миасс-Карабаш-Кыштым. Мера начинает действовать с 10 часов 9 августа», — заявили в министерстве.

Полотно может разрушиться из-за повышения уровня паводковых вод. Запрет распространился на участок между 20 и 21 километрами. Ограничение продлится до момента восстановления безопасности проезда.

Водителям рекомендовали избегать поездок по этому направлению и искать обходные пути. По всем вопросам, связанным со сложной дорожной ситуацией, просили обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу министерства.

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Из-за возможного разрушения земляного полотна 9 августа миндортранс Челябинской области запретил проезд транспорта по дороге из Миасса в Кыштым. Как заявили в пресс-службе министерства, запрет начал действовать в 10 часов утра. «Вводится временное запрещение движения всех видов транспортных средств на автодороге от Миасс-Карабаш-Кыштым. Мера начинает действовать с 10 часов 9 августа», — заявили в министерстве. Полотно может разрушиться из-за повышения уровня паводковых вод. Запрет распространился на участок между 20 и 21 километрами. Ограничение продлится до момента восстановления безопасности проезда. Водителям рекомендовали избегать поездок по этому направлению и искать обходные пути. По всем вопросам, связанным со сложной дорожной ситуацией, просили обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу министерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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