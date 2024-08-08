Власти запретили ездить по дороге из Миасса в Кыштым

Из-за возможного разрушения земляного полотна 9 августа миндортранс Челябинской области запретил проезд транспорта по дороге из Миасса в Кыштым. Как заявили в пресс-службе министерства, запрет начал действовать в 10 часов утра.
«Вводится временное запрещение движения всех видов транспортных средств на автодороге от Миасс-Карабаш-Кыштым. Мера начинает действовать с 10 часов 9 августа», — заявили в министерстве.
Полотно может разрушиться из-за повышения уровня паводковых вод. Запрет распространился на участок между 20 и 21 километрами. Ограничение продлится до момента восстановления безопасности проезда.
Водителям рекомендовали избегать поездок по этому направлению и искать обходные пути. По всем вопросам, связанным со сложной дорожной ситуацией, просили обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу министерства.
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