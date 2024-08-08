Тревогу у властей Челябинской области вызвало размытие дамбы на озере Сырыткуль в Ильменском заповеднике недалеко от Миасса. Как 9 августа заявили в пресс-службе правительства региона, спасатели заняты укреплением инженерного сооружения.
«Риск вызывает состояние озера Сырыткуль в Аргаяшском районе, где произошло размытие дамбы и появилась угроза дальнейшего распространения воды в Миасский городской округ. Озеро находится на территории Ильменского заповедника. Группировка спасателей работает сейчас там, укрепляет тело насыпной дамбы», — заявили в правительстве.
Руководители Челябинска, Коркино, Карабаша, Миасса, Еманжелинского и Верхнеуральского районов представили отчеты на совещании у заместителя губернатора Алексея Фартыгина. Докладчики сообщили о мерах, принимаемых для предотвращения возможных последствий наводнения. Начальник Главного управления МЧС России по области Юрий Буренко проинформировал о сложной ситуации в Миасском округе. Несмотря на общее снижение уровня воды в реке Миасс, недавние осадки замедлили динамику понижения воды.
В настоящее время подтопленными остаются 300 жилых домов и 611 приусадебных участков. В Миассе продолжается очистка русла реки. Алексей Фартыгин поручил властям Миасса, сотрудникам Ильменского заповедника и министерства транспорта предпринять все необходимые меры для стабилизации обстановки. Также комиссии минстроя региона проведут оценку ущерба домовладений, пострадавших от паводка, и планируют осмотреть 40 частных домов в Миассе.
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