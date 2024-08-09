В Москве на Павелецкой площади 31 июля пьяный екатеринбуржец на электросамокате врезался в стационарный столб ГАИ. С серьезными травмами он отказался от госпитализации и пошел домой, но позже скончался. Информация об этом появилась в Telegram.
«Артур М. из Екатеринбурга летел по Павелецкой площади после приятных посиделок. Рядом с постом замешкался, потерял управление и встретился лицом с металлом. Прохожие вызвали скорую. Перед врачами Артур объясниться не смог, только отказался от госпитализации и пошел домой», — пишет telegram-канал Mash.
По информации издания, через некоторое время екатеринбуржец вызвал медиков. Пострадавшего положили в реанимацию, а 3 августа он умер. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб головного мозга, перелом стенок глазницы и верхнечелюстной пазухи, а также субдуральную гематому.
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