Екатеринбуржец на самокате врезался в московский пост ГАИ и умер. Видео

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Электросамокаты. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Мужчина передвигался на арендованном самокате Фото:

В Москве на Павелецкой площади 31 июля пьяный екатеринбуржец на электросамокате врезался в стационарный столб ГАИ. С серьезными травмами он отказался от госпитализации и пошел домой, но позже скончался. Информация об этом появилась в Telegram.

«Артур М. из Екатеринбурга летел по Павелецкой площади после приятных посиделок. Рядом с постом замешкался, потерял управление и встретился лицом с металлом. Прохожие вызвали скорую. Перед врачами Артур объясниться не смог, только отказался от госпитализации и пошел домой», — пишет telegram-канал Mash.

По информации издания, через некоторое время екатеринбуржец вызвал медиков. Пострадавшего положили в реанимацию, а 3 августа он умер. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб головного мозга, перелом стенок глазницы и верхнечелюстной пазухи, а также субдуральную гематому.

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В Москве на Павелецкой площади 31 июля пьяный екатеринбуржец на электросамокате врезался в стационарный столб ГАИ. С серьезными травмами он отказался от госпитализации и пошел домой, но позже скончался. Информация об этом появилась в Telegram. «Артур М. из Екатеринбурга летел по Павелецкой площади после приятных посиделок. Рядом с постом замешкался, потерял управление и встретился лицом с металлом. Прохожие вызвали скорую. Перед врачами Артур объясниться не смог, только отказался от госпитализации и пошел домой», — пишет telegram-канал Mash. По информации издания, через некоторое время екатеринбуржец вызвал медиков. Пострадавшего положили в реанимацию, а 3 августа он умер. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб головного мозга, перелом стенок глазницы и верхнечелюстной пазухи, а также субдуральную гематому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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