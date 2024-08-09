Екатеринбуржец на самокате врезался в московский пост ГАИ и умер. Видео

09 августа 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Мужчина передвигался на арендованном самокате Фото: Размик Закарян © URA.RU В Москве на Павелецкой площади 31 июля пьяный екатеринбуржец на электросамокате врезался в стационарный столб ГАИ. С серьезными травмами он отказался от госпитализации и пошел домой, но позже скончался. Информация об этом появилась в Telegram. «Артур М. из Екатеринбурга летел по Павелецкой площади после приятных посиделок. Рядом с постом замешкался, потерял управление и встретился лицом с металлом. Прохожие вызвали скорую. Перед врачами Артур объясниться не смог, только отказался от госпитализации и пошел домой», — пишет telegram-канал Mash. По информации издания, через некоторое время екатеринбуржец вызвал медиков. Пострадавшего положили в реанимацию, а 3 августа он умер. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб головного мозга, перелом стенок глазницы и верхнечелюстной пазухи, а также субдуральную гематому. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на Павелецкой площади 31 июля пьяный екатеринбуржец на электросамокате врезался в стационарный столб ГАИ. С серьезными травмами он отказался от госпитализации и пошел домой, но позже скончался. Информация об этом появилась в Telegram. «Артур М. из Екатеринбурга летел по Павелецкой площади после приятных посиделок. Рядом с постом замешкался, потерял управление и встретился лицом с металлом. Прохожие вызвали скорую. Перед врачами Артур объясниться не смог, только отказался от госпитализации и пошел домой», — пишет telegram-канал Mash. По информации издания, через некоторое время екатеринбуржец вызвал медиков. Пострадавшего положили в реанимацию, а 3 августа он умер. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб головного мозга, перелом стенок глазницы и верхнечелюстной пазухи, а также субдуральную гематому.