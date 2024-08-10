Главу Сергиево-Посадского городского округа заподозрили в коррупции

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа и руководителя местного МФЦ Дмитрия Акулова по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщили в telegram-канаде ГЦУ СК по Московской области.
«По данным следствия, с января 2019 по июль 2024 года глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г. о.», — уточнили в telegram-канале. ГСУ СК России по Московской области. СК считает, что в период с 2019 по 2024 год глава округа получал взятки на сумму не менее 15 млн рублей, а руководитель МФЦ фиктивно трудоустроила пять сотрудников, присвоив их зарплату в размере более 15 млн рублей.
На данный момент с подозреваемыми были проведены несколько следственных действий. 10 августа следствие направило ходатайство в Тверской суд Москвы с просьбой об аресте главы городского округа. Руководитель МФЦ уже взята под стражу в качестве меры пресечения.
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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа и руководителя местного МФЦ Дмитрия Акулова по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщили в telegram-канаде ГЦУ СК по Московской области. «По данным следствия, с января 2019 по июль 2024 года глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г. о.», — уточнили в telegram-канале. ГСУ СК России по Московской области. СК считает, что в период с 2019 по 2024 год глава округа получал взятки на сумму не менее 15 млн рублей, а руководитель МФЦ фиктивно трудоустроила пять сотрудников, присвоив их зарплату в размере более 15 млн рублей. На данный момент с подозреваемыми были проведены несколько следственных действий. 10 августа следствие направило ходатайство в Тверской суд Москвы с просьбой об аресте главы городского округа. Руководитель МФЦ уже взята под стражу в качестве меры пресечения.