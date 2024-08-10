10 августа 2024

Смирнов сообщил об отмене платы за ЖКХ для покинувших Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, тарифы, квитанция оплаты жкх, платежка жкх, коммунальные платежи
Жители Курской области смогут не платить за август Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Жители Курской области, подвергшиеся переселению из-за боевых действий, освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение отменить плату за жилищно-коммунальные услуги жителям районов Курской области», — написал Смирнов в telegram-канале. Жители смогут не платить за август, уточнил он.

Утром 6 августа ВСУ начали массированную атаку на Курскую область, сообщило Министерство обороны России 9 августа, уточнив, что ведется наращивание сил для боевых действий против украинской армии в Суджанском районе. В результате обострения ситуации из приграничных районов Курской области эвакуировано более 76 тысяч человек. В пунктах временного размещения пребывает свыше 4,4 тысячи человек. По всей стране развернуто 60 пунктов временного размещения в восьми регионах.

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Жители Курской области, подвергшиеся переселению из-за боевых действий, освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение отменить плату за жилищно-коммунальные услуги жителям районов Курской области», — написал Смирнов в telegram-канале. Жители смогут не платить за август, уточнил он. Утром 6 августа ВСУ начали массированную атаку на Курскую область, сообщило Министерство обороны России 9 августа, уточнив, что ведется наращивание сил для боевых действий против украинской армии в Суджанском районе. В результате обострения ситуации из приграничных районов Курской области эвакуировано более 76 тысяч человек. В пунктах временного размещения пребывает свыше 4,4 тысячи человек. По всей стране развернуто 60 пунктов временного размещения в восьми регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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