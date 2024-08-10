Смирнов сообщил об отмене платы за ЖКХ для покинувших Курскую область

11 августа 2024 в 01:15 Размер текста - 17 +

Жители Курской области смогут не платить за август Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Жители Курской области, подвергшиеся переселению из-за боевых действий, освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение отменить плату за жилищно-коммунальные услуги жителям районов Курской области», — написал Смирнов в telegram-канале. Жители смогут не платить за август, уточнил он. Утром 6 августа ВСУ начали массированную атаку на Курскую область, сообщило Министерство обороны России 9 августа, уточнив, что ведется наращивание сил для боевых действий против украинской армии в Суджанском районе. В результате обострения ситуации из приграничных районов Курской области эвакуировано более 76 тысяч человек. В пунктах временного размещения пребывает свыше 4,4 тысячи человек. По всей стране развернуто 60 пунктов временного размещения в восьми регионах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Курской области, подвергшиеся переселению из-за боевых действий, освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение отменить плату за жилищно-коммунальные услуги жителям районов Курской области», — написал Смирнов в telegram-канале. Жители смогут не платить за август, уточнил он. Утром 6 августа ВСУ начали массированную атаку на Курскую область, сообщило Министерство обороны России 9 августа, уточнив, что ведется наращивание сил для боевых действий против украинской армии в Суджанском районе. В результате обострения ситуации из приграничных районов Курской области эвакуировано более 76 тысяч человек. В пунктах временного размещения пребывает свыше 4,4 тысячи человек. По всей стране развернуто 60 пунктов временного размещения в восьми регионах.