«Боялся проблем по службе»: как в деле топ-гаишника появилась фамилия шефа тагильской полиции

Майора заставили участвовать в схеме, прикрываясь именем шефа тагильской полиции

12 августа 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Ибрагим Абдулкадыров не является фигурантом уголовного дела Фото: Илья Московец © URA.RU В деле экс-главы регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГАИ Нижнего Тагила, майора Андрея Торощина (вменяют взятку) появилась фамилия начальника МУ МВД «Нижнетагильское», полковника Ибрагима Абдулкадырова. Ключевой свидетель признался, что его втянули в схему, ссылаясь на указания главного тагильского полицейского, следует из допроса, копия которого есть в распоряжении URA.RU. Новость по теме «Поймали с поличным»: как задержали свердловского топ-гаишника Свидетелем является бывший заместитель Торощина — майор Андрей Ветошкин. Согласно протоколу допроса, летом 2023 года Торощин рассказал Ветошкину, что Абдулкадыров поручил ему помочь одному из курсантов сдать экзамен. Испугавшись проблем по службе, Ветошкин согласился. Схема, по которой некоторые курсанты получали права без экзаменов, была следующей. В кабинет Ветошкина поставили системный блок, подключенный к компьютеру в экзаменационном классе. Там в компьютер №13 вставляли флешку с программой, имитирующей появление вопросов, — курсант делал вид, что отвечает на них. В это время с помощью компьютера Ветошкина за сдающего выбирали правильные ответы. «Выслушав [Торощина], я вынужден был согласиться помочь, так как не желал создавать конфликтную обстановку с вышестоящим руководством. Мне не известно, откуда Торощин взял [эту] программу. С лета 2023-го по 22 мая 2024-го Торощин просил меня оказать содействие курсантам в сдаче теоретического экзамена не менее десяти раз. Их данные мне не сообщались. […] В таких случаях Торощин самостоятельно принимал экзамены. Я никакого денежного вознаграждения от него или других лиц не получал», — сказал Ветошкин на допросе. Силовики увозили на допрос Торощина и Ветошкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В конце мая оперативники ФСБ задержали Торощина во время одного из таких экзаменов. В конце допроса Ветошкин заявил, что подобной схемой его бывший начальник пользовался более года. «[Все это время] он вводил меня в заблуждение относительно поступающих указаний от Абдулкадырова по оказанию содействия определенным курсантам», — заключил майор. Знал ли Абдулкадыров о схеме Торощина или его именем лишь прикрывались, теперь предстоит выяснить следователям. На прошлой неделе глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. начальнику свердловского управления СК Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования дела и возможной причастности Абдулкадырова к «бизнесу» Торощина (фигурантом дела глава полиции не является). В пресс-службе свердловского Следкома от комментариев по теме отказались. Ответ от пресс-группы тагильской полиции ожидается. Ранее URA.RU писало, что Торощину вменяют крупную взятку. В его деле может фигурировать более 70 эпизодов. Следствие считает, что он за деньги мог выдавать водительские права курсантам. Когда информация появилась в СМИ, Ветошкин и Торощин были уволены из органов. Последний сейчас находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле экс-главы регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГАИ Нижнего Тагила, майора Андрея Торощина (вменяют взятку) появилась фамилия начальника МУ МВД «Нижнетагильское», полковника Ибрагима Абдулкадырова. Ключевой свидетель признался, что его втянули в схему, ссылаясь на указания главного тагильского полицейского, следует из допроса, копия которого есть в распоряжении URA.RU. Свидетелем является бывший заместитель Торощина — майор Андрей Ветошкин. Согласно протоколу допроса, летом 2023 года Торощин рассказал Ветошкину, что Абдулкадыров поручил ему помочь одному из курсантов сдать экзамен. Испугавшись проблем по службе, Ветошкин согласился. Схема, по которой некоторые курсанты получали права без экзаменов, была следующей. В кабинет Ветошкина поставили системный блок, подключенный к компьютеру в экзаменационном классе. Там в компьютер №13 вставляли флешку с программой, имитирующей появление вопросов, — курсант делал вид, что отвечает на них. В это время с помощью компьютера Ветошкина за сдающего выбирали правильные ответы. «Выслушав [Торощина], я вынужден был согласиться помочь, так как не желал создавать конфликтную обстановку с вышестоящим руководством. Мне не известно, откуда Торощин взял [эту] программу. С лета 2023-го по 22 мая 2024-го Торощин просил меня оказать содействие курсантам в сдаче теоретического экзамена не менее десяти раз. Их данные мне не сообщались. […] В таких случаях Торощин самостоятельно принимал экзамены. Я никакого денежного вознаграждения от него или других лиц не получал», — сказал Ветошкин на допросе. В конце мая оперативники ФСБ задержали Торощина во время одного из таких экзаменов. В конце допроса Ветошкин заявил, что подобной схемой его бывший начальник пользовался более года. «[Все это время] он вводил меня в заблуждение относительно поступающих указаний от Абдулкадырова по оказанию содействия определенным курсантам», — заключил майор. Знал ли Абдулкадыров о схеме Торощина или его именем лишь прикрывались, теперь предстоит выяснить следователям. На прошлой неделе глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. начальнику свердловского управления СК Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования дела и возможной причастности Абдулкадырова к «бизнесу» Торощина (фигурантом дела глава полиции не является). В пресс-службе свердловского Следкома от комментариев по теме отказались. Ответ от пресс-группы тагильской полиции ожидается. Ранее URA.RU писало, что Торощину вменяют крупную взятку. В его деле может фигурировать более 70 эпизодов. Следствие считает, что он за деньги мог выдавать водительские права курсантам. Когда информация появилась в СМИ, Ветошкин и Торощин были уволены из органов. Последний сейчас находится под подпиской о невыезде.