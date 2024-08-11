«Поймали с поличным»: как задержали свердловского топ-гаишника

Задержание бывшего главы регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГАИ Нижнего Тагила, майора Андрея Торощина произошло, когда один из курсантов сдавал экзамен за деньги. После этого гаишника обвинили в коррупции и уволили из ведомства. Подробности URA.RU рассказал источник.
«Задержали Торощина 22 мая прямо в здании РЭО на улице Огнеупорной, 83. Утром туда пришел курсант, которому Торощин должен был оказать содействие в сдаче экзамена. Но правоохранители пресекли деятельность и экзамен был остановлен. Можно сказать, что Торощина поймали с поличным», — сказал собеседник агентства.
Как ранее писало агентство, Торощину вменяют крупную взятку. По версии следствия, он выдавал водительские права без сдачи тестов. Подобных случаев может быть более 70. Его заместитель Андрей Ветошкин проходит по делу в качестве свидетеля. После случившегося их обоих уволили из органов. Торощин, по последним данным, находится под подпиской о невыезде. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!