ВС РФ отбили Беловский район в Курской области

Лобов: Беловский район Курской области находится под контролем российских войск

12 августа 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

ВС РФ установили контроль над Беловским районом в Курской области Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Беловский район Курской области находится под контролем российских войск. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил врио заместителя председателя правительства региона Лобов. Вооруженные силы РФ установили контроль над Беловским районом в Курской области. Об этом сообщил врио заместителя председателя региона Евгений Лобов. «Беловский район Курской области находится под контролем российских войск», — заявил Лобов. О текущей ситуации он рассказал в эфире «Соловьев Live». Ранее сообщалось, что в Беловском районе Курской области началась эвакуация жителей в связи с чрезвычайной ситуацией, о чем сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Решение о срочном выезде населения принято для обеспечения их безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беловский район Курской области находится под контролем российских войск. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил врио заместителя председателя правительства региона Лобов. Вооруженные силы РФ установили контроль над Беловским районом в Курской области. Об этом сообщил врио заместителя председателя региона Евгений Лобов. «Беловский район Курской области находится под контролем российских войск», — заявил Лобов. О текущей ситуации он рассказал в эфире «Соловьев Live». Ранее сообщалось, что в Беловском районе Курской области началась эвакуация жителей в связи с чрезвычайной ситуацией, о чем сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Решение о срочном выезде населения принято для обеспечения их безопасности.