ВС РФ отбили Беловский район в Курской области

Беловский район Курской области находится под контролем российских войск. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил врио заместителя председателя правительства региона Лобов.
Вооруженные силы РФ установили контроль над Беловским районом в Курской области. Об этом сообщил врио заместителя председателя региона Евгений Лобов.
«Беловский район Курской области находится под контролем российских войск», — заявил Лобов. О текущей ситуации он рассказал в эфире «Соловьев Live».
Ранее сообщалось, что в Беловском районе Курской области началась эвакуация жителей в связи с чрезвычайной ситуацией, о чем сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Решение о срочном выезде населения принято для обеспечения их безопасности.
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