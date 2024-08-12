ВС РФ отбили Беловский район в Курской области

Лобов: Беловский район Курской области находится под контролем российских войск
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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, разведчик, техник, спецназ, солдат, сво, военнослужащие вс рф
ВС РФ установили контроль над Беловским районом в Курской области Фото:
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Беловский район Курской области находится под контролем российских войск. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил врио заместителя председателя правительства региона Лобов.

Вооруженные силы РФ установили контроль над Беловским районом в Курской области. Об этом сообщил врио заместителя председателя региона Евгений Лобов.

«Беловский район Курской области находится под контролем российских войск», — заявил Лобов. О текущей ситуации он рассказал в эфире «Соловьев Live».

Ранее сообщалось, что в Беловском районе Курской области началась эвакуация жителей в связи с чрезвычайной ситуацией, о чем сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Решение о срочном выезде населения принято для обеспечения их безопасности.

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Беловский район Курской области находится под контролем российских войск. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил врио заместителя председателя правительства региона Лобов. Вооруженные силы РФ установили контроль над Беловским районом в Курской области. Об этом сообщил врио заместителя председателя региона Евгений Лобов. «Беловский район Курской области находится под контролем российских войск», — заявил Лобов. О текущей ситуации он рассказал в эфире «Соловьев Live». Ранее сообщалось, что в Беловском районе Курской области началась эвакуация жителей в связи с чрезвычайной ситуацией, о чем сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Решение о срочном выезде населения принято для обеспечения их безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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