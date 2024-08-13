Бастрыкин приказал разобраться с дорогой для автобуса челябинских школьников

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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение "Молния-2017". Челябинск, школьный автобус, дети, область в которой хочется жить, паз
Каждая поездка в школу для детей села Боровое превращается в испытание Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться, почему в Челябинской области школьники вынуждены добираться на учебу по разбитой грунтовой дороге. Об этом сообщили URA.RU 13 августа в пресс-службе Следкома.

«В приемную председателя СК обратилась жительница Челябинской области. Она сообщила, что участок дороги, соединяющий села Боровое и Чудиново, по которому в учебное время ежедневно следует школьный автобус, находится в ненадлежащем состоянии, отсутствует твердое покрытие. Жители вынуждены добираться до социально значимых объектов в городе Челябинске по объездной дороге. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В региональном управлении начата процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах и принятом решении. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться, почему в Челябинской области школьники вынуждены добираться на учебу по разбитой грунтовой дороге. Об этом сообщили URA.RU 13 августа в пресс-службе Следкома. «В приемную председателя СК обратилась жительница Челябинской области. Она сообщила, что участок дороги, соединяющий села Боровое и Чудиново, по которому в учебное время ежедневно следует школьный автобус, находится в ненадлежащем состоянии, отсутствует твердое покрытие. Жители вынуждены добираться до социально значимых объектов в городе Челябинске по объездной дороге. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — пояснили в пресс-службе ведомства. В региональном управлении начата процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах и принятом решении. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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