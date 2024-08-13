Бастрыкин приказал разобраться с дорогой для автобуса челябинских школьников

13 августа 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Каждая поездка в школу для детей села Боровое превращается в испытание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться, почему в Челябинской области школьники вынуждены добираться на учебу по разбитой грунтовой дороге. Об этом сообщили URA.RU 13 августа в пресс-службе Следкома. «В приемную председателя СК обратилась жительница Челябинской области. Она сообщила, что участок дороги, соединяющий села Боровое и Чудиново, по которому в учебное время ежедневно следует школьный автобус, находится в ненадлежащем состоянии, отсутствует твердое покрытие. Жители вынуждены добираться до социально значимых объектов в городе Челябинске по объездной дороге. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — пояснили в пресс-службе ведомства. В региональном управлении начата процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах и принятом решении. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться, почему в Челябинской области школьники вынуждены добираться на учебу по разбитой грунтовой дороге. Об этом сообщили URA.RU 13 августа в пресс-службе Следкома. «В приемную председателя СК обратилась жительница Челябинской области. Она сообщила, что участок дороги, соединяющий села Боровое и Чудиново, по которому в учебное время ежедневно следует школьный автобус, находится в ненадлежащем состоянии, отсутствует твердое покрытие. Жители вынуждены добираться до социально значимых объектов в городе Челябинске по объездной дороге. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — пояснили в пресс-службе ведомства. В региональном управлении начата процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах и принятом решении. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.