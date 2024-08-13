В Екатеринбурге введут жесткие алкогольные ограничения

В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения будут действовать 16 и 17 августа
Ограничения будут действовать 16 и 17 августа Фото:

В центре Екатеринбурга во время празднования Дня города 17 августа будет запрещена продажа алкоголя. Помимо этого, запрет распространится и на 16 августа, говорится в постановлении мэра города Алексея Орлова.

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли: 17 августа с 08:00 до 23:00 — в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного и улицы Челюскинцев», — говорится в документе. Он опубликован на сайте администрации города.

Помимо этого, с 17:00 до 23:00 16 августа также будет запрещена продажа алкогольных напитков. Ограничения будут действовать в границах улиц Малышева — Пушкина — проспекта Ленина и улицы 8 Марта.

Уже в эти выходные Екатеринбург отпразднует 301-й день рождения. В город приедут звездные музыканты, пройдут десятки мастер-классов, начнут работу танцевальные площадки, выставки и стартуют спортивные мероприятия. Бюджет Дня города уже пришлось увеличить. Подробнее о праздновании — в материале URA.RU.

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В центре Екатеринбурга во время празднования Дня города 17 августа будет запрещена продажа алкоголя. Помимо этого, запрет распространится и на 16 августа, говорится в постановлении мэра города Алексея Орлова. «Не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли: 17 августа с 08:00 до 23:00 — в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного и улицы Челюскинцев», — говорится в документе. Он опубликован на сайте администрации города. Помимо этого, с 17:00 до 23:00 16 августа также будет запрещена продажа алкогольных напитков. Ограничения будут действовать в границах улиц Малышева — Пушкина — проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Уже в эти выходные Екатеринбург отпразднует 301-й день рождения. В город приедут звездные музыканты, пройдут десятки мастер-классов, начнут работу танцевальные площадки, выставки и стартуют спортивные мероприятия. Бюджет Дня города уже пришлось увеличить. Подробнее о праздновании — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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