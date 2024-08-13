Ространснадзор наказал Utair за задержку с доставкой багажа

Ространснадзор объявил предостережение авиакомпании Utair за задержку с доставкой багажа. На рейсе из Сургута (ХМАО) в Самару заменили воздушное судно из-за неисправности. В самолете было залито больше топлива, поэтому часть багажа не смогли погрузить из-за веса, пассажиры получили свои вещи на день позже.
«Самолёт Boeing 737-500, на котором должен был осуществляться рейс по маршруту Сургут — Самара, в связи с технической неисправностью был заменён на другой, изначально готовившийся под рейс по маршруту Сургут — Талакан. В связи с большим остатком топлива 38 мест багажа общим весом 496 кг были сняты и направлены в Самару на следующий день», — указано в документах Ространснадзора, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.
С жалобой в надзорное ведомство обратилась пассажирка самолета, которая усмотрела в действиях авиакомпании нарушение закона. Ространснадзор потребовал, чтобы авиакомпания исключила подобные случаи в дальнейшем и на самолете всегда было предусмотрено место для перевозки запланированного багажа.
Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответна не поступил.
Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура назначила штраф авиакомпании Utair в размере 30 тысяч рублей за несвоевременное уведомление и предоставление пассажирам прохладительных напитков в период задержки рейса. Нарушение выявлено в аэропорту Омска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!