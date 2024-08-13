13 августа 2024

Ространснадзор наказал Utair за задержку с доставкой багажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры Utair получили багаж через сутки после перелета
Пассажиры Utair получили багаж через сутки после перелета Фото:

Ространснадзор объявил предостережение авиакомпании Utair за задержку с доставкой багажа. На рейсе из Сургута (ХМАО) в Самару заменили воздушное судно из-за неисправности. В самолете было залито больше топлива, поэтому часть багажа не смогли погрузить из-за веса, пассажиры получили свои вещи на день позже.

«Самолёт Boeing 737-500, на котором должен был осуществляться рейс по маршруту Сургут — Самара, в связи с технической неисправностью был заменён на другой, изначально готовившийся под рейс по маршруту Сургут — Талакан. В связи с большим остатком топлива 38 мест багажа общим весом 496 кг были сняты и направлены в Самару на следующий день», — указано в документах Ространснадзора, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.

С жалобой в надзорное ведомство обратилась пассажирка самолета, которая усмотрела в действиях авиакомпании нарушение закона. Ространснадзор потребовал, чтобы авиакомпания исключила подобные случаи в дальнейшем и на самолете всегда было предусмотрено место для перевозки запланированного багажа. 

Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответна не поступил.

Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура назначила штраф авиакомпании Utair в размере 30 тысяч рублей за несвоевременное уведомление и предоставление пассажирам прохладительных напитков в период задержки рейса. Нарушение выявлено в аэропорту Омска.

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Ространснадзор объявил предостережение авиакомпании Utair за задержку с доставкой багажа. На рейсе из Сургута (ХМАО) в Самару заменили воздушное судно из-за неисправности. В самолете было залито больше топлива, поэтому часть багажа не смогли погрузить из-за веса, пассажиры получили свои вещи на день позже. «Самолёт Boeing 737-500, на котором должен был осуществляться рейс по маршруту Сургут — Самара, в связи с технической неисправностью был заменён на другой, изначально готовившийся под рейс по маршруту Сургут — Талакан. В связи с большим остатком топлива 38 мест багажа общим весом 496 кг были сняты и направлены в Самару на следующий день», — указано в документах Ространснадзора, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU. С жалобой в надзорное ведомство обратилась пассажирка самолета, которая усмотрела в действиях авиакомпании нарушение закона. Ространснадзор потребовал, чтобы авиакомпания исключила подобные случаи в дальнейшем и на самолете всегда было предусмотрено место для перевозки запланированного багажа.  Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответна не поступил. Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура назначила штраф авиакомпании Utair в размере 30 тысяч рублей за несвоевременное уведомление и предоставление пассажирам прохладительных напитков в период задержки рейса. Нарушение выявлено в аэропорту Омска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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