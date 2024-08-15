ФСБ опубликовала кадры задержания граждан Тюменской области, они готовили теракт на объекте МВД в Тобольске. Оба обвиняемых были арестованы, сообщили в следственном управлении СК России по Тюменской области.
«Следственными органами СК РФ по Тюменской области двум жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении СК РФ. Информацию передает ТАСС. На данный момент обвиняемых заключили под стражу.
Ранее СК России сообщил о задержании двух жителей Тюменской области, которые планировали взорвать здание местного управления МВД в Тобольске. По данным следствия, мужчины вступили в преступный сговор с неустановленным лицом и изготовили «коктейли Молотова» и самодельное взрывное устройство (СВУ). В ходе обысков обвиняемых был найден схрон с взрывчатыми устройствами, а также материалы, необходимые для изготовления СВУ, и видеозаписи испытаний взрывных устройств. Мужчинам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по решению суда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.