ФСБ показала кадры задержания террористов в Тобольске. Видео

15 августа 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

В Тюменской области арестовали двух мужчин, которые готовили теракт в Тобольске Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU ФСБ опубликовала кадры задержания граждан Тюменской области, они готовили теракт на объекте МВД в Тобольске. Оба обвиняемых были арестованы, сообщили в следственном управлении СК России по Тюменской области. «Следственными органами СК РФ по Тюменской области двум жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении СК РФ. Информацию передает ТАСС. На данный момент обвиняемых заключили под стражу. Ранее СК России сообщил о задержании двух жителей Тюменской области, которые планировали взорвать здание местного управления МВД в Тобольске. По данным следствия, мужчины вступили в преступный сговор с неустановленным лицом и изготовили «коктейли Молотова» и самодельное взрывное устройство (СВУ). В ходе обысков обвиняемых был найден схрон с взрывчатыми устройствами, а также материалы, необходимые для изготовления СВУ, и видеозаписи испытаний взрывных устройств. Мужчинам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по решению суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ опубликовала кадры задержания граждан Тюменской области, они готовили теракт на объекте МВД в Тобольске. Оба обвиняемых были арестованы, сообщили в следственном управлении СК России по Тюменской области. «Следственными органами СК РФ по Тюменской области двум жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении СК РФ. Информацию передает ТАСС. На данный момент обвиняемых заключили под стражу. Ранее СК России сообщил о задержании двух жителей Тюменской области, которые планировали взорвать здание местного управления МВД в Тобольске. По данным следствия, мужчины вступили в преступный сговор с неустановленным лицом и изготовили «коктейли Молотова» и самодельное взрывное устройство (СВУ). В ходе обысков обвиняемых был найден схрон с взрывчатыми устройствами, а также материалы, необходимые для изготовления СВУ, и видеозаписи испытаний взрывных устройств. Мужчинам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по решению суда.