ФСБ показала кадры задержания террористов в Тобольске. Видео

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В Тюменской области арестовали двух мужчин, которые готовили теракт в Тобольске Фото:

ФСБ опубликовала кадры задержания граждан Тюменской области, они готовили теракт на объекте МВД в Тобольске. Оба обвиняемых были арестованы, сообщили в следственном управлении СК России по Тюменской области.

«Следственными органами СК РФ по Тюменской области двум жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении СК РФ. Информацию передает ТАСС. На данный момент обвиняемых заключили под стражу.

Ранее СК России сообщил о задержании двух жителей Тюменской области, которые планировали взорвать здание местного управления МВД в Тобольске. По данным следствия, мужчины вступили в преступный сговор с неустановленным лицом и изготовили «коктейли Молотова» и самодельное взрывное устройство (СВУ). В ходе обысков обвиняемых был найден схрон с взрывчатыми устройствами, а также материалы, необходимые для изготовления СВУ, и видеозаписи испытаний взрывных устройств. Мужчинам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по решению суда.

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ФСБ опубликовала кадры задержания граждан Тюменской области, они готовили теракт на объекте МВД в Тобольске. Оба обвиняемых были арестованы, сообщили в следственном управлении СК России по Тюменской области. «Следственными органами СК РФ по Тюменской области двум жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении СК РФ. Информацию передает ТАСС. На данный момент обвиняемых заключили под стражу. Ранее СК России сообщил о задержании двух жителей Тюменской области, которые планировали взорвать здание местного управления МВД в Тобольске. По данным следствия, мужчины вступили в преступный сговор с неустановленным лицом и изготовили «коктейли Молотова» и самодельное взрывное устройство (СВУ). В ходе обысков обвиняемых был найден схрон с взрывчатыми устройствами, а также материалы, необходимые для изготовления СВУ, и видеозаписи испытаний взрывных устройств. Мужчинам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по решению суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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