Развожаев: над акваторией Черного моря у Севастополя сбили беспилотник

16 августа 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

Над Черным морем сбили один беспилотник Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Система противовоздушной обороны Севастополя сбила беспилотник над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все службы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. «В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации, уже сбит один БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор также призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Развожаев подчеркнул важность оставаться в безопасных местах и использовать временные укрытия, чтобы минимизировать риск получения травм от осколков в случае возможных новых инцидентов. Он напомнил, что основную опасность представляют именно осколки сбитых летательных аппаратов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Система противовоздушной обороны Севастополя сбила беспилотник над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все службы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. «В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации, уже сбит один БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор также призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Развожаев подчеркнул важность оставаться в безопасных местах и использовать временные укрытия, чтобы минимизировать риск получения травм от осколков в случае возможных новых инцидентов. Он напомнил, что основную опасность представляют именно осколки сбитых летательных аппаратов.