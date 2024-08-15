Развожаев: над акваторией Черного моря у Севастополя сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны Севастополя сбила беспилотник над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все службы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
«В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации, уже сбит один БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор также призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Развожаев подчеркнул важность оставаться в безопасных местах и использовать временные укрытия, чтобы минимизировать риск получения травм от осколков в случае возможных новых инцидентов. Он напомнил, что основную опасность представляют именно осколки сбитых летательных аппаратов.
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