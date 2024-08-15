15 августа 2024

Развожаев: над акваторией Черного моря у Севастополя сбили беспилотник

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Над Черным морем сбили один беспилотник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Система противовоздушной обороны Севастополя сбила беспилотник над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все службы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

«В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации, уже сбит один БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор также призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Развожаев подчеркнул важность оставаться в безопасных местах и использовать временные укрытия, чтобы минимизировать риск получения травм от осколков в случае возможных новых инцидентов. Он напомнил, что основную опасность представляют именно осколки сбитых летательных аппаратов.

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Система противовоздушной обороны Севастополя сбила беспилотник над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все службы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. «В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации, уже сбит один БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор также призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Развожаев подчеркнул важность оставаться в безопасных местах и использовать временные укрытия, чтобы минимизировать риск получения травм от осколков в случае возможных новых инцидентов. Он напомнил, что основную опасность представляют именно осколки сбитых летательных аппаратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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