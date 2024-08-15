«Газовщики здесь не виноваты»: отец погибшей Ани назвал новую версию взрыва в Нижнем Тагиле

Отец школьницы Ани, которая погибла вместе с другими детьми под завалами, назвал новую версию взрыва в Нижнем Тагиле. По его словам, причиной стали ремонтные работы в подвале дома.
«У нас обычно всегда дверь закрыта на навесной замок, и даже чтобы нам туда попасть, надо было обращаться в управляющую компанию. Они присылали своих людей, те замок открывали, а потом снова вешали. А тут дверь была открыта», — пояснил Михаил Касьянов порталу E1.ru. Отец не видел момент обрушения, но утверждает, что воспитательница ближайшего детсада видела дым из подвала. Он уточнил о конфискации силовиками видеорегистраторов со всех машин, которые стояли рядом.
Как утверждает Михаил, спасатели говорили: «Ну какой это взрыв газа? Мы видели, что такое взрыв газа. Это максимум дверь передняя может вылететь». Он предполагает наличие очага взрыва под лестницей, что объясняет выбитую заднюю стенку, а не лицевую часть дома. Жильцы не верят во взрыв газа, сказал он.
Отец Ани также не доверяет информации о взрыве на втором этаже, ведь дети почувствовали бы запах газа и позвонили родителям. Его дочь с подругой находились на третьем этаже. Когда к Михаилу пришел следователь с просьбой выступить в суде по обвинению трех газовщиков он им ответил: «Вы же сами понимаете, что это бред полный. Газовщики здесь не виноваты. Да, я могу прийти завтра в суд, конечно, но я выскажу свое мнение». После разговора ему не позвонили и не пригласили на заседание.
Ранее URA.RU писало о том, как защищались газовики, задержанные после обрушения дома в Нижнем Тагиле. Всю актуальную информацию о взрыве агентство собирает в отдельном сюжете.
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