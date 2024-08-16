Развлечения Знаменитости Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с голливудским актером Уиллом Смитом Хабиб Нурмагомедов показал фото с Уиллом Смитом 16 августа 2024 в 13:14 Размер текста - 17 + Хабиб Нурмагомедов (на фото) опубликовал фото с Уиллом Смитом Фото: Анна Майорова © URA.RU Выдающийся российский спортсмен UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с известным актером из Голливуда Уиллом Смитом. Совместная фотография была опубликована в социальных сетях российского бойца. «Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов пообщался со звездным голливудским актером Уиллом Смитом», — передает спортивное интернет-издание Sport24 . Сам Нурмагомедов опубликовал совместное фото, отметив соцсети американского артиста. Скриншот: соцсети Хабиба Нурмагомедова Хабиб Нурмагомедов принял участие в 29 поединках ММА и во всех вышел победителем. Свою спортивную карьеру он завершил в октябре 2020 года, оставаясь чемпионом UFC среди легковесов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Выдающийся российский спортсмен UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с известным актером из Голливуда Уиллом Смитом. Совместная фотография была опубликована в социальных сетях российского бойца. «Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов пообщался со звездным голливудским актером Уиллом Смитом», — передает спортивное интернет-издание Sport24. Сам Нурмагомедов опубликовал совместное фото, отметив соцсети американского артиста. Хабиб Нурмагомедов принял участие в 29 поединках ММА и во всех вышел победителем. Свою спортивную карьеру он завершил в октябре 2020 года, оставаясь чемпионом UFC среди легковесов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям