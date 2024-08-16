Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с голливудским актером Уиллом Смитом

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Выдающийся российский спортсмен UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с известным актером из Голливуда Уиллом Смитом. Совместная фотография была опубликована в социальных сетях российского бойца. «Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов пообщался со звездным голливудским актером Уиллом Смитом», — передает спортивное интернет-издание Sport24. Сам Нурмагомедов опубликовал совместное фото, отметив соцсети американского артиста. Хабиб Нурмагомедов принял участие в 29 поединках ММА и во всех вышел победителем. Свою спортивную карьеру он завершил в октябре 2020 года, оставаясь чемпионом UFC среди легковесов.