Бастрыкин поручил проверить наличие клопов в садике Челябинска, покусавших детей

16 августа 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об укусах клопов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об укусах клопов у воспитанников челябинского детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Внимание председателя СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикации в СМИ и соцсети, в которых сообщается, что после посещения одного из детских садов в Челябинске у малолетних обнаружены многочисленные укусы насекомых. Поручено руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — сообщает пресс-служба СКР. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. О многочисленных укусах насекомых сообщили родители, которые забрали детей из структурного подразделения детсада №439 Челябинска. Они заподозрили клопов в кроватях воспитанников группы №1. На претензии родителей заведущая детского сада ответила, что это просто жуки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об укусах клопов у воспитанников челябинского детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Внимание председателя СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикации в СМИ и соцсети, в которых сообщается, что после посещения одного из детских садов в Челябинске у малолетних обнаружены многочисленные укусы насекомых. Поручено руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — сообщает пресс-служба СКР. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. О многочисленных укусах насекомых сообщили родители, которые забрали детей из структурного подразделения детсада №439 Челябинска. Они заподозрили клопов в кроватях воспитанников группы №1. На претензии родителей заведущая детского сада ответила, что это просто жуки.