Бастрыкин поручил проверить наличие клопов в садике Челябинска, покусавших детей

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об укусах клопов Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об укусах клопов у воспитанников челябинского детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Внимание председателя СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикации в СМИ и соцсети, в которых сообщается, что после посещения одного из детских садов в Челябинске у малолетних обнаружены многочисленные укусы насекомых. Поручено руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — сообщает пресс-служба СКР. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

О многочисленных укусах насекомых сообщили родители, которые забрали детей из структурного подразделения детсада №439 Челябинска. Они заподозрили клопов в кроватях воспитанников группы №1. На претензии родителей заведущая детского сада ответила, что это просто жуки.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об укусах клопов у воспитанников челябинского детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Внимание председателя СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикации в СМИ и соцсети, в которых сообщается, что после посещения одного из детских садов в Челябинске у малолетних обнаружены многочисленные укусы насекомых. Поручено руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — сообщает пресс-служба СКР. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. О многочисленных укусах насекомых сообщили родители, которые забрали детей из структурного подразделения детсада №439 Челябинска. Они заподозрили клопов в кроватях воспитанников группы №1. На претензии родителей заведущая детского сада ответила, что это просто жуки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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