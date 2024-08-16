16 августа 2024

В центрах, где помогают пострадавшим от насилия пермячкам, не хватает мест

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Объезд Главой Екатеринбурга Алексеем Орловым объектов благоустройства города. Екатеринбург, коляска, дети, ребенок на руках, женщина с ребенком, детская коляска, прогулка с ребенком
Государство помогает пермячкам, попавшим в сложные обстоятельства Фото:

В Пермском крае не хватает мест в кризисных центрах, оказывающих помощь женщинам, пережившим физическое насилие. Об этом рассказала пермский омбудсмен по защите прав детей Светлана Денисова.

«Без государственной поддержки существование кризисных центров в Прикамье очень проблематично. Я считаю, что у нас достаточно успешно оказывается эта помощь. Другой разговор, что не всегда хватает мест в кризисных центрах», — передает «РБК- Пермь» слова Денисовой.

Уточняется, что в Перми, Березниках и Чайковском за шесть лет работы в государственных кризисных центрах получили помощь около 200 женщин и более 300 детей. Согласно открытым данным, в центрах женщинам помогают психологи и другие специалисты пережить сложные жизненные обстоятельства, связанные с семейным насилием или потерей жилья, работы.

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В Пермском крае не хватает мест в кризисных центрах, оказывающих помощь женщинам, пережившим физическое насилие. Об этом рассказала пермский омбудсмен по защите прав детей Светлана Денисова. «Без государственной поддержки существование кризисных центров в Прикамье очень проблематично. Я считаю, что у нас достаточно успешно оказывается эта помощь. Другой разговор, что не всегда хватает мест в кризисных центрах», — передает «РБК- Пермь» слова Денисовой. Уточняется, что в Перми, Березниках и Чайковском за шесть лет работы в государственных кризисных центрах получили помощь около 200 женщин и более 300 детей. Согласно открытым данным, в центрах женщинам помогают психологи и другие специалисты пережить сложные жизненные обстоятельства, связанные с семейным насилием или потерей жилья, работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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