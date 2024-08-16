В центрах, где помогают пострадавшим от насилия пермячкам, не хватает мест

17 августа 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Государство помогает пермячкам, попавшим в сложные обстоятельства Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае не хватает мест в кризисных центрах, оказывающих помощь женщинам, пережившим физическое насилие. Об этом рассказала пермский омбудсмен по защите прав детей Светлана Денисова. «Без государственной поддержки существование кризисных центров в Прикамье очень проблематично. Я считаю, что у нас достаточно успешно оказывается эта помощь. Другой разговор, что не всегда хватает мест в кризисных центрах», — передает «РБК- Пермь» слова Денисовой. Уточняется, что в Перми, Березниках и Чайковском за шесть лет работы в государственных кризисных центрах получили помощь около 200 женщин и более 300 детей. Согласно открытым данным, в центрах женщинам помогают психологи и другие специалисты пережить сложные жизненные обстоятельства, связанные с семейным насилием или потерей жилья, работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае не хватает мест в кризисных центрах, оказывающих помощь женщинам, пережившим физическое насилие. Об этом рассказала пермский омбудсмен по защите прав детей Светлана Денисова. «Без государственной поддержки существование кризисных центров в Прикамье очень проблематично. Я считаю, что у нас достаточно успешно оказывается эта помощь. Другой разговор, что не всегда хватает мест в кризисных центрах», — передает «РБК- Пермь» слова Денисовой. Уточняется, что в Перми, Березниках и Чайковском за шесть лет работы в государственных кризисных центрах получили помощь около 200 женщин и более 300 детей. Согласно открытым данным, в центрах женщинам помогают психологи и другие специалисты пережить сложные жизненные обстоятельства, связанные с семейным насилием или потерей жилья, работы.