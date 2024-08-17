17 августа 2024

В Екатеринбурге заметили эксклюзивный британско-китайский электрокар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоимость электрокара составляет до 10 млн рублей (архивное фото)
Стоимость электрокара составляет до 10 млн рублей (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга на ул. Малышева около небоскреба «Высоцкий» заметили эксклюзивный британско-китайский электрический спорткар MG Cyberster. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.

«Электрокар MG Cyberster заметили в Екатеринбурге. Стоит такая машина от 5,7 млн рублей. В комплектации идут электродвигатели мощностью от 314 до 544 лошадиных сил. Тачка разгоняется с 0 до 100 км/ч за пять секунд», — сообщил telegram-канал «Екатское Чтиво». 

Производитель Morris Garage (MG) существует с 1930 года и был основан в Великобритании. Большую часть своей истории они специализировались на выпуске спортивных автомобилей. В 2005 году компанию выкупили китайские бизнесмены. Сейчас она принадлежит концерну SAIC Motor.

Премиальный электрокар заметили на дорогах Екатеринбурга
Премиальный электрокар заметили на дорогах Екатеринбурга
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Екатеринбурга на ул. Малышева около небоскреба «Высоцкий» заметили эксклюзивный британско-китайский электрический спорткар MG Cyberster. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Электрокар MG Cyberster заметили в Екатеринбурге. Стоит такая машина от 5,7 млн рублей. В комплектации идут электродвигатели мощностью от 314 до 544 лошадиных сил. Тачка разгоняется с 0 до 100 км/ч за пять секунд», — сообщил telegram-канал «Екатское Чтиво».  Производитель Morris Garage (MG) существует с 1930 года и был основан в Великобритании. Большую часть своей истории они специализировались на выпуске спортивных автомобилей. В 2005 году компанию выкупили китайские бизнесмены. Сейчас она принадлежит концерну SAIC Motor.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...