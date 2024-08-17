В центре Екатеринбурга на ул. Малышева около небоскреба «Высоцкий» заметили эксклюзивный британско-китайский электрический спорткар MG Cyberster. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.
«Электрокар MG Cyberster заметили в Екатеринбурге. Стоит такая машина от 5,7 млн рублей. В комплектации идут электродвигатели мощностью от 314 до 544 лошадиных сил. Тачка разгоняется с 0 до 100 км/ч за пять секунд», — сообщил telegram-канал «Екатское Чтиво».
Производитель Morris Garage (MG) существует с 1930 года и был основан в Великобритании. Большую часть своей истории они специализировались на выпуске спортивных автомобилей. В 2005 году компанию выкупили китайские бизнесмены. Сейчас она принадлежит концерну SAIC Motor.
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