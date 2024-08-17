17 августа 2024

Более 30 населенных пунктов Якутии окутал дым от лесных пожаров

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За 17 августа ВС РФ взяли в плен 24 солдата ВСУ, заявил Кадыров Фото:

За последние сутки на территории Якутии ликвидировано более 30 тысяч гектаров природных пожаров. Задымленность наблюдается в 33 населенных пунктах Верхоянского, Усть-Янского, Олекминского и Сунтарского районах. Об этом сообщили в МЧС РФ по Республике Саха.

«За сутки ликвидировано пять пожаров на площади свыше 30,5 тысяч гектаров и локализовано 18 на площади свыше 50,2 тысяч гектаров», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Кроме того, по данным космического мониторинга НЦУКС, задымленность наблюдается в 33 населенных пунктах нескольких районов Якутии. Несмотря на сложную обстановку, случаев отравления продуктами горения не зарегистрировано.

В борьбе с огнем принимали участие 1680 человек и 180 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС. Особое внимание уделяется контролю за девятью крупными очагами пожаров.

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За последние сутки на территории Якутии ликвидировано более 30 тысяч гектаров природных пожаров. Задымленность наблюдается в 33 населенных пунктах Верхоянского, Усть-Янского, Олекминского и Сунтарского районах. Об этом сообщили в МЧС РФ по Республике Саха. «За сутки ликвидировано пять пожаров на площади свыше 30,5 тысяч гектаров и локализовано 18 на площади свыше 50,2 тысяч гектаров», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Кроме того, по данным космического мониторинга НЦУКС, задымленность наблюдается в 33 населенных пунктах нескольких районов Якутии. Несмотря на сложную обстановку, случаев отравления продуктами горения не зарегистрировано. В борьбе с огнем принимали участие 1680 человек и 180 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС. Особое внимание уделяется контролю за девятью крупными очагами пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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