18 августа 2024

В Британии рассказали, как вылазка ВСУ в Курскую область спасла Сырского

Economist: вылазка ВСУ в Курскую область помогла Сырскому избежать увольнения
© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Сырский спланировал дерзкую провокацию на границе с РФ Фото:

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский находился на грани увольнения буквально накануне вылазки в Курскую область. Об этом сообщил источник.

«Фронт мог обрушиться, и тогда Сырский оказался бы на грани увольнения. Поэтому он начал планировать атаки на российскую территорию, но эти планы держал в тайне, о них знала только узкая группа генералов и сотрудников служб безопасности», — передает издание The Economist со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что Сырский обсуждал планы по атаке на курское приграничье с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один. При этом не присутствовали представители генштаба ВСУ.

Ранее ВС РФ успешно наносили поражение живой силе и технике противника на Курском направлении. ВСУ несут огромные потери из-за вторжения на российскую территорию, передает «Национальная служба новостей».

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Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский находился на грани увольнения буквально накануне вылазки в Курскую область. Об этом сообщил источник. «Фронт мог обрушиться, и тогда Сырский оказался бы на грани увольнения. Поэтому он начал планировать атаки на российскую территорию, но эти планы держал в тайне, о них знала только узкая группа генералов и сотрудников служб безопасности», — передает издание The Economist со ссылкой на свой источник. Уточняется, что Сырский обсуждал планы по атаке на курское приграничье с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один. При этом не присутствовали представители генштаба ВСУ. Ранее ВС РФ успешно наносили поражение живой силе и технике противника на Курском направлении. ВСУ несут огромные потери из-за вторжения на российскую территорию, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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