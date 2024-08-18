В Британии рассказали, как вылазка ВСУ в Курскую область спасла Сырского

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский находился на грани увольнения буквально накануне вылазки в Курскую область. Об этом сообщил источник.
«Фронт мог обрушиться, и тогда Сырский оказался бы на грани увольнения. Поэтому он начал планировать атаки на российскую территорию, но эти планы держал в тайне, о них знала только узкая группа генералов и сотрудников служб безопасности», — передает
Уточняется, что Сырский обсуждал планы по атаке на курское приграничье с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один. При этом не присутствовали представители генштаба ВСУ.
Ранее ВС РФ успешно наносили поражение живой силе и технике противника на Курском направлении. ВСУ несут огромные потери из-за вторжения на российскую территорию, передает «Национальная служба новостей».
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