В Британии рассказали, как вылазка ВСУ в Курскую область спасла Сырского

Economist: вылазка ВСУ в Курскую область помогла Сырскому избежать увольнения

19 августа 2024 в 05:44 Размер текста - 17 +

Сырский спланировал дерзкую провокацию на границе с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский находился на грани увольнения буквально накануне вылазки в Курскую область. Об этом сообщил источник. «Фронт мог обрушиться, и тогда Сырский оказался бы на грани увольнения. Поэтому он начал планировать атаки на российскую территорию, но эти планы держал в тайне, о них знала только узкая группа генералов и сотрудников служб безопасности», — передает издание The Economist со ссылкой на свой источник. Уточняется, что Сырский обсуждал планы по атаке на курское приграничье с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один. При этом не присутствовали представители генштаба ВСУ. Ранее ВС РФ успешно наносили поражение живой силе и технике противника на Курском направлении. ВСУ несут огромные потери из-за вторжения на российскую территорию, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский находился на грани увольнения буквально накануне вылазки в Курскую область. Об этом сообщил источник. «Фронт мог обрушиться, и тогда Сырский оказался бы на грани увольнения. Поэтому он начал планировать атаки на российскую территорию, но эти планы держал в тайне, о них знала только узкая группа генералов и сотрудников служб безопасности», — передает издание The Economist со ссылкой на свой источник. Уточняется, что Сырский обсуждал планы по атаке на курское приграничье с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один. При этом не присутствовали представители генштаба ВСУ. Ранее ВС РФ успешно наносили поражение живой силе и технике противника на Курском направлении. ВСУ несут огромные потери из-за вторжения на российскую территорию, передает «Национальная служба новостей».