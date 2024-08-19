Родные запрещали рыбачить семье, скончавшейся на реке в Тавде

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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, берег, рыбак, рыба, рыбалка, река кама
Погибшим супругам было за 70 лет (архивное фото) Фото:

Близкие запрещали ездить на рыбалку пенсионерам Валерию и Любови Запольским, скончавшимся на водоеме в Тавде Свердловской области. Об этом URA.RU рассказала одна из родственниц усопших.

«Рыбалка — их хобби. Но мы им всегда говорили, чтобы они завязывали с этим. Ну какая рыбалка в таком возрасте (им было 75 и 76 лет — прим. ред.)? Мы же переживаем, тем более, что они ездили в отдаленные месте, где не было связи. Как бы им помогли в случае чего?» — сказала собеседница агентства.

По ее словам, весь улов Запольские отдавали курицам, кошке и родным. Продажей они не занимались. «[Любовь] не отпускала [Валерия] одного, мало ли что. Они всегда были вместе, как ниточка с иголочкой», — заключила женщина.

ЧП произошло 18 августа на Карабашке. По предварительным данным, Любовь упала в реку, потому что ей стало плохо. Валерий пытался помочь супруге, но скончался. Их смерть не носит криминальный характер, сообщили силовики. Родные не сразу поверили в гибель Запольских.

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Близкие запрещали ездить на рыбалку пенсионерам Валерию и Любови Запольским, скончавшимся на водоеме в Тавде Свердловской области. Об этом URA.RU рассказала одна из родственниц усопших. «Рыбалка — их хобби. Но мы им всегда говорили, чтобы они завязывали с этим. Ну какая рыбалка в таком возрасте (им было 75 и 76 лет — прим. ред.)? Мы же переживаем, тем более, что они ездили в отдаленные месте, где не было связи. Как бы им помогли в случае чего?» — сказала собеседница агентства. По ее словам, весь улов Запольские отдавали курицам, кошке и родным. Продажей они не занимались. «[Любовь] не отпускала [Валерия] одного, мало ли что. Они всегда были вместе, как ниточка с иголочкой», — заключила женщина. ЧП произошло 18 августа на Карабашке. По предварительным данным, Любовь упала в реку, потому что ей стало плохо. Валерий пытался помочь супруге, но скончался. Их смерть не носит криминальный характер, сообщили силовики. Родные не сразу поверили в гибель Запольских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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