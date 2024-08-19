Родные запрещали рыбачить семье, скончавшейся на реке в Тавде

Близкие запрещали ездить на рыбалку пенсионерам Валерию и Любови Запольским, скончавшимся на водоеме в Тавде Свердловской области. Об этом URA.RU рассказала одна из родственниц усопших.
«Рыбалка — их хобби. Но мы им всегда говорили, чтобы они завязывали с этим. Ну какая рыбалка в таком возрасте (им было 75 и 76 лет — прим. ред.)? Мы же переживаем, тем более, что они ездили в отдаленные месте, где не было связи. Как бы им помогли в случае чего?» — сказала собеседница агентства.
По ее словам, весь улов Запольские отдавали курицам, кошке и родным. Продажей они не занимались. «[Любовь] не отпускала [Валерия] одного, мало ли что. Они всегда были вместе, как ниточка с иголочкой», — заключила женщина.
ЧП произошло 18 августа на Карабашке. По предварительным данным, Любовь упала в реку, потому что ей стало плохо. Валерий пытался помочь супруге, но скончался. Их смерть не носит криминальный характер, сообщили силовики. Родные не сразу поверили в гибель Запольских.
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