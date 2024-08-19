«Думали, нас разводят мошенники»: близкие не сразу поверили в гибель семьи рыбаков в Тавде

Близкие не сразу поверили полицейским, сообщившим о гибели семьи рыбаков в Тавде

19 августа 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Трагедия, унесшая жизни супругов, произошла на Карабашке (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родные не сразу поверили в гибель пожилых свердловчан Валерия и Любови Запольских, которым стало плохо во время рыбалки в Тавде. Полицейских, рассказавших о трагедии, близкие приняли за мошенников. Об этом URA.RU сообщила родственница усопших. «Тела нашел мужчина-рыбак. Он позвонил полицейским, а те уже позвонили нам. Мы сначала не поверили, думали, что нас мошенники разводят. Дозвониться до [Запольских] не могли, телефоны были недоступны. Съездили домой [к Запольским], их там не оказалось. Позвонили в дежурную часть, где нам подтвердили факт случившегося», — рассказала собеседница агентства. Трагедия произошла 18 августа на реке Карабашке. По предварительным данным, у супругов были проблемы с сердцем. Рыбалка, по словам родных, для Валерия и Любови была отдушиной. В браке пожилые люди состояли 51 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родные не сразу поверили в гибель пожилых свердловчан Валерия и Любови Запольских, которым стало плохо во время рыбалки в Тавде. Полицейских, рассказавших о трагедии, близкие приняли за мошенников. Об этом URA.RU сообщила родственница усопших. «Тела нашел мужчина-рыбак. Он позвонил полицейским, а те уже позвонили нам. Мы сначала не поверили, думали, что нас мошенники разводят. Дозвониться до [Запольских] не могли, телефоны были недоступны. Съездили домой [к Запольским], их там не оказалось. Позвонили в дежурную часть, где нам подтвердили факт случившегося», — рассказала собеседница агентства. Трагедия произошла 18 августа на реке Карабашке. По предварительным данным, у супругов были проблемы с сердцем. Рыбалка, по словам родных, для Валерия и Любови была отдушиной. В браке пожилые люди состояли 51 год.