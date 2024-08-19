Свердловские силовики рассказали подробности о гибели семьи рыбаков на берегу реки

СК начал проверку после гибели семьи рыбаков на реке в Тавде

19 августа 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на водоеме (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Следователи начали проверку по факту гибели жителей Тавды (Свердловская область) Валерия и Любови Запольских на реке Карабашке днем 18 августа. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Сотрудники тавдинского СКР проводят проверку по факту сообщения о гибели супругов на рыбалке. По предварительным данным, днем 18 августа другой рыбак нашел тело женщины в воде, а мужчины — возле автомобиля. Трупы направлены на экспертизу. Согласно полученным данным, их смерть не носит криминальный характер», — сообщил офицер. Новость по теме «Думали, нас разводят мошенники»: близкие не сразу поверили в гибель семьи рыбаков в Тавде Вот как это ЧП прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. «Исходя из обстановки на месте происшествия, скорее всего, женщина поскользнулась и упала в воду, а ее муж попытался спасти свою суженую, но мужчине внезапно стало плохо. Сейчас представители ОВД и СК выясняют точные обстоятельства происшествия. По предварительным данным, признаков криминала в этой истории нет», — отметил URA.RU Горелых. Погибшим было 75 и 76 лет. В браке они состояли 51 год. По словам близких, Запольские очень любили рыбачить. У пенсионеров, предположительно, были проблемы с сердцем. Сейчас родные занимаются организацией похорон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи начали проверку по факту гибели жителей Тавды (Свердловская область) Валерия и Любови Запольских на реке Карабашке днем 18 августа. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Сотрудники тавдинского СКР проводят проверку по факту сообщения о гибели супругов на рыбалке. По предварительным данным, днем 18 августа другой рыбак нашел тело женщины в воде, а мужчины — возле автомобиля. Трупы направлены на экспертизу. Согласно полученным данным, их смерть не носит криминальный характер», — сообщил офицер. Вот как это ЧП прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. «Исходя из обстановки на месте происшествия, скорее всего, женщина поскользнулась и упала в воду, а ее муж попытался спасти свою суженую, но мужчине внезапно стало плохо. Сейчас представители ОВД и СК выясняют точные обстоятельства происшествия. По предварительным данным, признаков криминала в этой истории нет», — отметил URA.RU Горелых. Погибшим было 75 и 76 лет. В браке они состояли 51 год. По словам близких, Запольские очень любили рыбачить. У пенсионеров, предположительно, были проблемы с сердцем. Сейчас родные занимаются организацией похорон.