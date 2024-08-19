Путин наградил свердловских топ-чиновников

Путин отметил вице-мэра Екатеринбурга Галямова и идеолога губернатора Дубичева
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Президентское распоряжение было подписано Фото:

Замглавы Екатеринбурга по транспорту и строительству Рустам Галямов и первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев — один из идеологов команды главы региона Евгения Куйвашева — отмечены президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Галямов награжден почетной грамотой президента — «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». А Дубичеву объявлена благодарность — по тому же поводу.

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Замглавы Екатеринбурга по транспорту и строительству Рустам Галямов и первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев — один из идеологов команды главы региона Евгения Куйвашева — отмечены президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Галямов награжден почетной грамотой президента — «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». А Дубичеву объявлена благодарность — по тому же поводу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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