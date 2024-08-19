Путин наградил свердловских топ-чиновников

Президентское распоряжение было подписано
Замглавы Екатеринбурга по транспорту и строительству Рустам Галямов и первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев — один из идеологов команды главы региона Евгения Куйвашева — отмечены президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Галямов награжден почетной грамотой президента — «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». А Дубичеву объявлена благодарность — по тому же поводу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!