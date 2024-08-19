Екатеринбуржец обиделся на начальника и поджег его склад

Житель Екатеринбурга Лоскутников С. А. в 2022 году после спора с начальником о зарплате поджог склад на улице Комсомольская, на котором работал. Было уничтожено имущество четырех человек, ущерб составил больше 12 миллионов рублей. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга.
«Лоскутников С. А. из хулиганских побуждений совершил поджог склада, на котором работал… Оказалось уничтожено имущество четверых потерпевших, в том числе принадлежащие им транспортные средства. Совокупный материальный ущерб составил более 12 миллионов рублей», — говорится в группе суда в соцсети «ВКонтакте».
Мужчину признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Помимо трехлетнего лишения свободы для преступника, были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба.
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