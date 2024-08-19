19 августа 2024

Екатеринбуржец обиделся на начальника и поджег его склад

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма ущерба от пожара — более 12 миллионов рублей (архивное фото)
Сумма ущерба от пожара — более 12 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

Житель Екатеринбурга Лоскутников С. А. в 2022 году после спора с начальником о зарплате поджог склад на улице Комсомольская, на котором работал. Было уничтожено имущество четырех человек, ущерб составил больше 12 миллионов рублей. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга.

«Лоскутников С. А. из хулиганских побуждений совершил поджог склада, на котором работал… Оказалось уничтожено имущество четверых потерпевших, в том числе принадлежащие им транспортные средства. Совокупный материальный ущерб составил более 12 миллионов рублей», — говорится в группе суда в соцсети «ВКонтакте».

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Помимо трехлетнего лишения свободы для преступника, были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба.

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Житель Екатеринбурга Лоскутников С. А. в 2022 году после спора с начальником о зарплате поджог склад на улице Комсомольская, на котором работал. Было уничтожено имущество четырех человек, ущерб составил больше 12 миллионов рублей. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга. «Лоскутников С. А. из хулиганских побуждений совершил поджог склада, на котором работал… Оказалось уничтожено имущество четверых потерпевших, в том числе принадлежащие им транспортные средства. Совокупный материальный ущерб составил более 12 миллионов рублей», — говорится в группе суда в соцсети «ВКонтакте». Мужчину признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Помимо трехлетнего лишения свободы для преступника, были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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