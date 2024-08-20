Путин приехал в Беслан, чтобы посетить школу, в которой произошел теракт

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1 сентября на руинах бесланской школы №1. Беслан
Владимир Путин приехал в Беслан, где посетит школу, в которой произошел теракт Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан, где он посетит мемориал «Город ангелов» и школу, в которой удерживали заложников. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Владимир Путин приехал в Беслан, где посетит мемориал „Город ангелов“, созданный в память о погибших в результате теракта в 2004 году», — говорится в telegram-канале Зарубина. В сентябре этого года исполняется 20 лет с момента трагических событий. После президент посетит школу №1, где трое суток боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников.

Мемориал «Город ангелов» был создан в память о 334 погибших, среди которых были 186 детей, ставших жертвами захвата школы в сентябре 2004 года. Визит президента приурочен к годовщине этой трагедии.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан, где он посетит мемориал «Город ангелов» и школу, в которой удерживали заложников. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Владимир Путин приехал в Беслан, где посетит мемориал „Город ангелов“, созданный в память о погибших в результате теракта в 2004 году», — говорится в telegram-канале Зарубина. В сентябре этого года исполняется 20 лет с момента трагических событий. После президент посетит школу №1, где трое суток боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников. Мемориал «Город ангелов» был создан в память о 334 погибших, среди которых были 186 детей, ставших жертвами захвата школы в сентябре 2004 года. Визит президента приурочен к годовщине этой трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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