Путин приехал в Беслан, чтобы посетить школу, в которой произошел теракт

20 августа 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин приехал в Беслан, где посетит школу, в которой произошел теракт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан, где он посетит мемориал «Город ангелов» и школу, в которой удерживали заложников. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Владимир Путин приехал в Беслан, где посетит мемориал „Город ангелов“, созданный в память о погибших в результате теракта в 2004 году», — говорится в telegram-канале Зарубина. В сентябре этого года исполняется 20 лет с момента трагических событий. После президент посетит школу №1, где трое суток боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников. Мемориал «Город ангелов» был создан в память о 334 погибших, среди которых были 186 детей, ставших жертвами захвата школы в сентябре 2004 года. Визит президента приурочен к годовщине этой трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан, где он посетит мемориал «Город ангелов» и школу, в которой удерживали заложников. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Владимир Путин приехал в Беслан, где посетит мемориал „Город ангелов“, созданный в память о погибших в результате теракта в 2004 году», — говорится в telegram-канале Зарубина. В сентябре этого года исполняется 20 лет с момента трагических событий. После президент посетит школу №1, где трое суток боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников. Мемориал «Город ангелов» был создан в память о 334 погибших, среди которых были 186 детей, ставших жертвами захвата школы в сентябре 2004 года. Визит президента приурочен к годовщине этой трагедии.