19 августа 2024

В ХМАО депутат пожаловался Кухаруку на клон легендарной больницы-долгостроя

Депутат Антонов пожаловался Кухаруку на строительство Советской больницы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Антонов пожаловался главе региона Кухаруку на клон легендарной больницы-долгостроя
Депутат Антонов пожаловался главе региона Кухаруку на клон легендарной больницы-долгостроя Фото:

Депутат Советского района и главврач Советской центральной районной больницы Владимир Антонов пожаловался врио губернатора Руслану Кухаруку на затянувшуюся более чем на 10 лет реконструкцию перинатального центра в медучреждении. Об этом сообщает журналист URA.RU со встречи главы региона с политэлитами и бизнес-сообществом муниципалитета.

«На нее [больницу] пожаловался во время визита Кухарука в Советский район депутат-главврач Антонов. Реконструировать перинатальный центр в городе Советский начали в 2012 году, а сдать должны были в 2015-м», — передает журналист URA.RU.

Из-за того, что рабочие отступили от проекта, а экспертиза выявила, что газоблоки пожароопасны, здание было заморожено на 95% готовности. Замгубернатора Азат Ислаев на встрече с мэрией пояснил, что задача сдвинулась с мертвой точки — готов проект реконструкции проблемного объекта.

Проблемный объект является «ровесником» другого легендарного югорского долгостроя — Нижневартовской больницы. На последнюю обратил внимание президент России Владимир Путин, он поручил Кухаруку сдать объект в эксплуатацию до 1 сентября.

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Депутат Советского района и главврач Советской центральной районной больницы Владимир Антонов пожаловался врио губернатора Руслану Кухаруку на затянувшуюся более чем на 10 лет реконструкцию перинатального центра в медучреждении. Об этом сообщает журналист URA.RU со встречи главы региона с политэлитами и бизнес-сообществом муниципалитета. «На нее [больницу] пожаловался во время визита Кухарука в Советский район депутат-главврач Антонов. Реконструировать перинатальный центр в городе Советский начали в 2012 году, а сдать должны были в 2015-м», — передает журналист URA.RU. Из-за того, что рабочие отступили от проекта, а экспертиза выявила, что газоблоки пожароопасны, здание было заморожено на 95% готовности. Замгубернатора Азат Ислаев на встрече с мэрией пояснил, что задача сдвинулась с мертвой точки — готов проект реконструкции проблемного объекта. Проблемный объект является «ровесником» другого легендарного югорского долгостроя — Нижневартовской больницы. На последнюю обратил внимание президент России Владимир Путин, он поручил Кухаруку сдать объект в эксплуатацию до 1 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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