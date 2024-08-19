В ХМАО депутат пожаловался Кухаруку на клон легендарной больницы-долгостроя

Депутат Советского района и главврач Советской центральной районной больницы Владимир Антонов пожаловался врио губернатора Руслану Кухаруку на затянувшуюся более чем на 10 лет реконструкцию перинатального центра в медучреждении. Об этом сообщает журналист URA.RU со встречи главы региона с политэлитами и бизнес-сообществом муниципалитета.
«На нее [больницу] пожаловался во время визита Кухарука в Советский район депутат-главврач Антонов. Реконструировать перинатальный центр в городе Советский начали в 2012 году, а сдать должны были в 2015-м», — передает журналист URA.RU.
Из-за того, что рабочие отступили от проекта, а экспертиза выявила, что газоблоки пожароопасны, здание было заморожено на 95% готовности. Замгубернатора Азат Ислаев на встрече с мэрией пояснил, что задача сдвинулась с мертвой точки — готов проект реконструкции проблемного объекта.
Проблемный объект является «ровесником» другого легендарного югорского долгостроя — Нижневартовской больницы. На последнюю обратил внимание президент России Владимир Путин, он поручил Кухаруку сдать объект в эксплуатацию до 1 сентября.
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