20 августа 2024

Свердловчане получили тревожную рассылку от спасателей. Скрин

Свердловскую область накроют дожди второй день подряд
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь прогнал жару с улиц. Пермь, лужа, капли, пузыри, ливень, дождливая погода, пасмурная погода, дождь, вода, влажность, дождливый день, пузырики
Из-за ливня свердловчан просят остаться дома Фото:

В Свердловской области второй день подряд — 22 августа ожидаются сильные дожди. Предупреждения об этом стали получать свердловчане на мобильные телефоны. В региональном ГУ МЧС призывают жителей воздержаться от дальних поездок во время непогоды.

«Внимание! 22 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Будьте бдительны», — следует из сообщения пресс-службы. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Аналогичное штормовое предупреждение свердловчанам рассылали на 21 августа. В МЧС напоминают, что сообщить о происшествии или необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».

Предупреждение от РСЧС
Предупреждение от РСЧС

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В Свердловской области второй день подряд — 22 августа ожидаются сильные дожди. Предупреждения об этом стали получать свердловчане на мобильные телефоны. В региональном ГУ МЧС призывают жителей воздержаться от дальних поездок во время непогоды. «Внимание! 22 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Будьте бдительны», — следует из сообщения пресс-службы. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Аналогичное штормовое предупреждение свердловчанам рассылали на 21 августа. В МЧС напоминают, что сообщить о происшествии или необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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