В Свердловской области второй день подряд — 22 августа ожидаются сильные дожди. Предупреждения об этом стали получать свердловчане на мобильные телефоны. В региональном ГУ МЧС призывают жителей воздержаться от дальних поездок во время непогоды.
«Внимание! 22 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Будьте бдительны», — следует из сообщения пресс-службы. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
Аналогичное штормовое предупреждение свердловчанам рассылали на 21 августа. В МЧС напоминают, что сообщить о происшествии или необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».
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