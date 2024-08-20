Свердловчане получили тревожную рассылку от спасателей. Скрин

Свердловскую область накроют дожди второй день подряд

21 августа 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Из-за ливня свердловчан просят остаться дома Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области второй день подряд — 22 августа ожидаются сильные дожди. Предупреждения об этом стали получать свердловчане на мобильные телефоны. В региональном ГУ МЧС призывают жителей воздержаться от дальних поездок во время непогоды. «Внимание! 22 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Будьте бдительны», — следует из сообщения пресс-службы. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Аналогичное штормовое предупреждение свердловчанам рассылали на 21 августа. В МЧС напоминают, что сообщить о происшествии или необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112». Предупреждение от РСЧС Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области второй день подряд — 22 августа ожидаются сильные дожди. Предупреждения об этом стали получать свердловчане на мобильные телефоны. В региональном ГУ МЧС призывают жителей воздержаться от дальних поездок во время непогоды. «Внимание! 22 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Будьте бдительны», — следует из сообщения пресс-службы. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Аналогичное штормовое предупреждение свердловчанам рассылали на 21 августа. В МЧС напоминают, что сообщить о происшествии или необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».