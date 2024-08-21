В Госдуме поддержат закон о выплатах супругам за долгий брак

Комитет Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства готов поддержать обновленный законопроект, предусматривающий выплаты супругам, прожившим в браке более 20 лет. Об этом сообщила председатель комитета от КПРФ Нина Останина.
«Он [законопроект] попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут», — сказала Останина в разговоре с РИА Новости. Ранее представленный депутатами законопроект был отклонен, теперь же ожидается внесение его новой редакции.
По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в Госдуме не приняли закон о выплатах россиян за долгий брак, так как в ряде регионов, где бюджет позволяет, эта практика уже действует. У остальных территорий попросту нет возможности выделять средства на данные выплаты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.