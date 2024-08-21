В Госдуме поддержат закон о выплатах супругам за долгий брак

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В Госдуме планируют поддержать законопроект о выплатах супругам, которые проживают в браке 20 лет и более
В Госдуме планируют поддержать законопроект о выплатах супругам, которые проживают в браке 20 лет и более Фото:

Комитет Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства готов поддержать обновленный законопроект, предусматривающий выплаты супругам, прожившим в браке более 20 лет. Об этом сообщила председатель комитета от КПРФ Нина Останина.

«Он [законопроект] попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут», — сказала Останина в разговоре с РИА Новости. Ранее представленный депутатами законопроект был отклонен, теперь же ожидается внесение его новой редакции.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в Госдуме не приняли закон о выплатах россиян за долгий брак, так как в ряде регионов, где бюджет позволяет, эта практика уже действует. У остальных территорий попросту нет возможности выделять средства на данные выплаты.

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Комитет Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства готов поддержать обновленный законопроект, предусматривающий выплаты супругам, прожившим в браке более 20 лет. Об этом сообщила председатель комитета от КПРФ Нина Останина. «Он [законопроект] попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут», — сказала Останина в разговоре с РИА Новости. Ранее представленный депутатами законопроект был отклонен, теперь же ожидается внесение его новой редакции. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в Госдуме не приняли закон о выплатах россиян за долгий брак, так как в ряде регионов, где бюджет позволяет, эта практика уже действует. У остальных территорий попросту нет возможности выделять средства на данные выплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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