20 августа 2024

Суд ХМАО назначил психиатрическую экспертизу жителю, который держал в заложниках сына

Житель ХМАО, державший в заложниках сына, пройдет психиатрическую экспертизу
© Служба новостей «URA.RU»
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Судья направил Владимира Широкова, державшего сына в заложниках, на психиатрическую экспертизу
Судья направил Владимира Широкова, державшего сына в заложниках, на психиатрическую экспертизу Фото:

В ХМАО судья окружного суда отправил на дополнительную экспертизу Владимира Широкова, жителя Нижневартовска, который держал в заложниках сына и отстреливался от полицейских. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.

«Назначить дополнительно в стационарном комплексе судебную психолого-психиатрическую экспертизу с привлечением врача-нарколога и/либо врача-токсиколога», — сказал судья. Экспертам предстоит ответить на несколько вопросов.

Экспертам предстоит выяснить, каковы индивидуальные психологические особенности подсудимого, оказали ли они влияние на его поведение на момент совершения инкриминируемого преступления. Имеет ли подсудимый, психические расстройства, зависимость от алкоголя и наркотиков и другие вопросы. Экспертиза будет проведена в одном из медучреждений Санкт-Петербурга.

Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО продлил арест Владимиру Широкову. Он пробудет под стражей до ноября.

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В ХМАО судья окружного суда отправил на дополнительную экспертизу Владимира Широкова, жителя Нижневартовска, который держал в заложниках сына и отстреливался от полицейских. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания. «Назначить дополнительно в стационарном комплексе судебную психолого-психиатрическую экспертизу с привлечением врача-нарколога и/либо врача-токсиколога», — сказал судья. Экспертам предстоит ответить на несколько вопросов. Экспертам предстоит выяснить, каковы индивидуальные психологические особенности подсудимого, оказали ли они влияние на его поведение на момент совершения инкриминируемого преступления. Имеет ли подсудимый, психические расстройства, зависимость от алкоголя и наркотиков и другие вопросы. Экспертиза будет проведена в одном из медучреждений Санкт-Петербурга. Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО продлил арест Владимиру Широкову. Он пробудет под стражей до ноября.
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