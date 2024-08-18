Жителю Нижневартовска, державшего сына в заложниках, продлили арест

Суд ХМАО продлил арест жителю Нижневартовска Владимиру Широкову, который держал в заложниках своего сына и отстреливался от полицейских. Обвиняемый пробудет под стражей до ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного суда.
«Меру пресечения Широкову продлили. На три месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. На слушании выступил свидетель, знакомый обвиняемого, который дал ему характеристику. По его словам, Владимир Широков — уравновешенный, эрудированный и религиозный человек. Он также попросил судью о снисхождении при вынесении вердикта. Следующее заседание назначено на 21 августа.
Ранее в суде ХМАО выступила теща Владимира Широкова. Она также дала положительную характеристику своему зятю.
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