18 августа 2024
17 августа 2024

Жителю Нижневартовска, державшего сына в заложниках, продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Судья продлил арест Владимиру Широкову на три месяца
Судья продлил арест Владимиру Широкову на три месяца Фото:

Суд ХМАО продлил арест жителю Нижневартовска Владимиру Широкову, который держал в заложниках своего сына и отстреливался от полицейских. Обвиняемый пробудет под стражей до ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного суда.

«Меру пресечения Широкову продлили. На три месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. На слушании выступил свидетель, знакомый обвиняемого, который дал ему характеристику. По его словам, Владимир Широков — уравновешенный, эрудированный и религиозный человек. Он также попросил судью о снисхождении при вынесении вердикта. Следующее заседание назначено на 21 августа.

Ранее в суде ХМАО выступила теща Владимира Широкова. Она также дала положительную характеристику своему зятю.

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Суд ХМАО продлил арест жителю Нижневартовска Владимиру Широкову, который держал в заложниках своего сына и отстреливался от полицейских. Обвиняемый пробудет под стражей до ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного суда. «Меру пресечения Широкову продлили. На три месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. На слушании выступил свидетель, знакомый обвиняемого, который дал ему характеристику. По его словам, Владимир Широков — уравновешенный, эрудированный и религиозный человек. Он также попросил судью о снисхождении при вынесении вердикта. Следующее заседание назначено на 21 августа. Ранее в суде ХМАО выступила теща Владимира Широкова. Она также дала положительную характеристику своему зятю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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