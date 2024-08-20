ВУЗ в ХМАО предлагает студентам бесплатно получить еще один диплом

Сургутский госуниверситет предлагает студентам бесплатно обучиться на дополнительных программах. ВУЗ предлагает на выбор профессии в диджитал-сфере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СурГУ.
«В этом учебном году дополнительную цифровую профессию смогут получить до 1 000 студентов вузов. У нас уже учатся студенты из ЮГУ, СурГПУ и ДонГУ. Раньше мы выпускались только с одним дипломом, а сейчас за период обучения можно получить два–три или даже четыре диплома», — поделились с агентством в пресс-службе ВУЗа.
Студенты могут обучиться диджитал-маркетингу, программированию, HR-аналитике, цифровым технологиям в сфере здравоохранения, дизайну визуальных коммуникаций. Курс рассчитан на пару семестров, занятия будут проходить один раз в неделю. Места на направления ограничены до одной тысячи человек.
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