20 августа 2024

ВУЗ в ХМАО предлагает студентам бесплатно получить еще один диплом

© Служба новостей «URA.RU»
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В СурГУ можно бесплатно получить еще один диплом, обучаясь на дополнительных программах
В СурГУ можно бесплатно получить еще один диплом, обучаясь на дополнительных программах Фото:

Сургутский госуниверситет предлагает студентам бесплатно обучиться на дополнительных программах. ВУЗ предлагает на выбор профессии в диджитал-сфере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СурГУ.

«В этом учебном году дополнительную цифровую профессию смогут получить до 1 000 студентов вузов. У нас уже учатся студенты из ЮГУ, СурГПУ и ДонГУ. Раньше мы выпускались только с одним дипломом, а сейчас за период обучения можно получить два–три или даже четыре диплома», — поделились с агентством в пресс-службе ВУЗа.

Студенты могут обучиться диджитал-маркетингу, программированию, HR-аналитике, цифровым технологиям в сфере здравоохранения, дизайну визуальных коммуникаций. Курс рассчитан на пару семестров, занятия будут проходить один раз в неделю. Места на направления ограничены до одной тысячи человек.

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Сургутский госуниверситет предлагает студентам бесплатно обучиться на дополнительных программах. ВУЗ предлагает на выбор профессии в диджитал-сфере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СурГУ. «В этом учебном году дополнительную цифровую профессию смогут получить до 1 000 студентов вузов. У нас уже учатся студенты из ЮГУ, СурГПУ и ДонГУ. Раньше мы выпускались только с одним дипломом, а сейчас за период обучения можно получить два–три или даже четыре диплома», — поделились с агентством в пресс-службе ВУЗа. Студенты могут обучиться диджитал-маркетингу, программированию, HR-аналитике, цифровым технологиям в сфере здравоохранения, дизайну визуальных коммуникаций. Курс рассчитан на пару семестров, занятия будут проходить один раз в неделю. Места на направления ограничены до одной тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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