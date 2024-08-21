Вице-премьер Сербии Александр Вулин критически высказался о действиях украинских властей в отношении Украинской православной церкви. Он утверждает, что Майдан отнял у граждан Украины не только право выбора власти, но и возможность следовать своему религиозному пути.
«Те, кто запрещают русских писателей и язык, запретят и Русскую церковь. Майдан запретил русским гражданам Украины выбирать власть на земле, а Рада им запретила выбирать свой путь к Богу. Кому Степан Бандера герой, тому РПЦ — неприятель», — заявил Вулин, его слова передает РИА Новости. Вице-премьер предположил, что подобные меры могут стать прецедентом для ограничений в отношении других православных церквей, таких как Сербская православная церковь, объединяющая верующих за пределами Сербии.
Ранее на Украине приняли закон, который запрещает УПЦ. Им дали девять месяцев на разрыв связей с Российской православной церковью. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.
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