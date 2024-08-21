Когда в Свердловскую область вернется тепло

Дожди в Свердловской области будут слабеть, начиная с пятницы, 23 августа. Их отодвинет приближающийся с запада антициклон. Прогнозом с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин. Также о погоде на ближайшие дни сообщает в своем telegram-канале Уральский гидрометцентр.
«С запада приближается антициклон. С пятницы у дождей будет перерыв», — сказал Пулин. Его слова подтверждает и УГМС. По данным метеорологов, циклон, из-за которого регион заливают дожди, постепенно отодвинется в центр Западной Сибири. 23 августа осадки ослабеют и приобретут периодический характер. Погода в этот день в Екатеринбурге ночью составит 8—13 градусов, днем 16—21 выше нуля.
«До середины следующей недели ожидается преобладание сухой погоды, температура повысится. В субботу и воскресенье, 24—25 августа, ночью будет 6-11 градусов, днем 18—23 выше нуля. В понедельник и вторник, 26—27 августа, ночью столбик термометра покажет 9—13 градусов, днем 21—25 тепла», — сказано в сообщении синоптиков.
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