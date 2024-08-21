21 августа 2024

Когда в Свердловскую область вернется тепло

В Свердловской области с 23 августа прекратятся дожди и потеплеет
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Возведение зеленого оазиса на площади 1905 года в рамках фестиваля "Атмосфера". Екатеринбург, рябина, екатеринбург , площадь 1905 года, осень
С 23 августа погода на Урале начнет улучшаться Фото:

Дожди в Свердловской области будут слабеть, начиная с пятницы, 23 августа. Их отодвинет приближающийся с запада антициклон. Прогнозом с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин. Также о погоде на ближайшие дни сообщает в своем telegram-канале Уральский гидрометцентр.

«С запада приближается антициклон. С пятницы у дождей будет перерыв», — сказал Пулин. Его слова подтверждает и УГМС. По данным метеорологов, циклон, из-за которого регион заливают дожди, постепенно отодвинется в центр Западной Сибири. 23 августа осадки ослабеют и приобретут периодический характер. Погода в этот день в Екатеринбурге ночью составит 8—13 градусов, днем 16—21 выше нуля.

«До середины следующей недели ожидается преобладание сухой погоды, температура повысится. В субботу и воскресенье, 24—25 августа, ночью будет 6-11 градусов, днем 18—23 выше нуля. В понедельник и вторник, 26—27 августа, ночью столбик термометра покажет 9—13 градусов, днем 21—25 тепла», — сказано в сообщении синоптиков.

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Дожди в Свердловской области будут слабеть, начиная с пятницы, 23 августа. Их отодвинет приближающийся с запада антициклон. Прогнозом с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин. Также о погоде на ближайшие дни сообщает в своем telegram-канале Уральский гидрометцентр. «С запада приближается антициклон. С пятницы у дождей будет перерыв», — сказал Пулин. Его слова подтверждает и УГМС. По данным метеорологов, циклон, из-за которого регион заливают дожди, постепенно отодвинется в центр Западной Сибири. 23 августа осадки ослабеют и приобретут периодический характер. Погода в этот день в Екатеринбурге ночью составит 8—13 градусов, днем 16—21 выше нуля. «До середины следующей недели ожидается преобладание сухой погоды, температура повысится. В субботу и воскресенье, 24—25 августа, ночью будет 6-11 градусов, днем 18—23 выше нуля. В понедельник и вторник, 26—27 августа, ночью столбик термометра покажет 9—13 градусов, днем 21—25 тепла», — сказано в сообщении синоптиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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