Кухарук решил разобраться с дефицитом кадров среди учителей в ХМАО

К решению проблемы дефицита кадров в сфере образования ХМАО нужно подходить комплексно. Об этом заявил врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время выступления на августовском совещании педагогических работников.
«Кадровый дефицит — это проблема, которая сегодня характерна не только для муниципалитетов Югры, а и для многих городов нашей страны. Кадры, которые сегодня ждут в наших школах, детский садах, средних специальных заведений, вузах. Что нужно сделать, чтобы человек после получения образования вернулся на родину, был полезен там, где он родился?.. Достойные условия оплаты труда не всегда являются главным преимуществом. Первостепенная задача, которая стоит перед округом, — это создание комфортных условий для жизни: детские сады, школы, спортивные и досуговые объекты, комфортные условия жизни», — отметил Кухарук на совещании, которое транслировал Институт развития образования ХМАО в соцсети «ВКонтакте».
Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО отметил, что на совещании с педагогами присутствовала учитель самого Кухарука. «Зоя Георгиевна Козловская преподавала врио главы ХМАО в урайской школе физику. Сейчас она уже находится на пенсии. Но на совещание была приглашена как один из учителей-ветеранов», — рассказал инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что среди самых дефицитных педагогов в ХМАО в 2023 году стали учителя русского языка. В регионе было опубликовано самое большое количество таких вакансий. В среднем учителям предлагали заработную плату в 36 тысяч рублей.
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