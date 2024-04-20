20 апреля 2024
19 апреля 2024

В ХМАО повысился спрос на учителей русского языка

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, школа, русский язык, орфографический словарь
Средние зарплаты учителей составили 36 тысяч рублей Фото:

В ХМАО появилась нехватка учителей русского языка в 2023 году. В регионе было опубликовано самое большое количество вакансий среди этих педагогов. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.

«Среди вакансий для учителей-предметников больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в ХМАО — для учителей русского языка. В 2023 году средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 36 400 рублей», — рассказала специалист.

В зависимости от количества учебных часов, стажа учителя, уровня его образования и квалификации, от специфики самой школы меняется и предлагаемая оплата труда. Так, в Югорске учителю математики высшей категории с опытом подготовки победителей олимпиад обещают 85-90 тысяч рублей в месяц.

В частности, в прошлом году в школах Сургута возник дефицит педагогов по русскому языку и математике. Дефицит кадров подтвердили в департаменте образования города. В регионе уже начали работу по привлечению педагогов. Для них предусмотрены специальные меры социальной поддержки.

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В ХМАО появилась нехватка учителей русского языка в 2023 году. В регионе было опубликовано самое большое количество вакансий среди этих педагогов. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. «Среди вакансий для учителей-предметников больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в ХМАО — для учителей русского языка. В 2023 году средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 36 400 рублей», — рассказала специалист. В зависимости от количества учебных часов, стажа учителя, уровня его образования и квалификации, от специфики самой школы меняется и предлагаемая оплата труда. Так, в Югорске учителю математики высшей категории с опытом подготовки победителей олимпиад обещают 85-90 тысяч рублей в месяц. В частности, в прошлом году в школах Сургута возник дефицит педагогов по русскому языку и математике. Дефицит кадров подтвердили в департаменте образования города. В регионе уже начали работу по привлечению педагогов. Для них предусмотрены специальные меры социальной поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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