В ХМАО повысился спрос на учителей русского языка

В ХМАО появилась нехватка учителей русского языка в 2023 году. В регионе было опубликовано самое большое количество вакансий среди этих педагогов. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.
«Среди вакансий для учителей-предметников больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в ХМАО — для учителей русского языка. В 2023 году средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 36 400 рублей», — рассказала специалист.
В зависимости от количества учебных часов, стажа учителя, уровня его образования и квалификации, от специфики самой школы меняется и предлагаемая оплата труда. Так, в Югорске учителю математики высшей категории с опытом подготовки победителей олимпиад обещают 85-90 тысяч рублей в месяц.
В частности, в прошлом году в школах Сургута возник дефицит педагогов по русскому языку и математике. Дефицит кадров подтвердили в департаменте образования города. В регионе уже начали работу по привлечению педагогов. Для них предусмотрены специальные меры социальной поддержки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!