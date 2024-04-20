В ХМАО повысился спрос на учителей русского языка

21 апреля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Средние зарплаты учителей составили 36 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО появилась нехватка учителей русского языка в 2023 году. В регионе было опубликовано самое большое количество вакансий среди этих педагогов. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. «Среди вакансий для учителей-предметников больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в ХМАО — для учителей русского языка. В 2023 году средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 36 400 рублей», — рассказала специалист. В зависимости от количества учебных часов, стажа учителя, уровня его образования и квалификации, от специфики самой школы меняется и предлагаемая оплата труда. Так, в Югорске учителю математики высшей категории с опытом подготовки победителей олимпиад обещают 85-90 тысяч рублей в месяц. В частности, в прошлом году в школах Сургута возник дефицит педагогов по русскому языку и математике. Дефицит кадров подтвердили в департаменте образования города. В регионе уже начали работу по привлечению педагогов. Для них предусмотрены специальные меры социальной поддержки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО появилась нехватка учителей русского языка в 2023 году. В регионе было опубликовано самое большое количество вакансий среди этих педагогов. Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. «Среди вакансий для учителей-предметников больше всего предложений по итогам 2023 года опубликовано в ХМАО — для учителей русского языка. В 2023 году средние зарплатные предложения в вакансиях для учителей со всеми видами графика составили 36 400 рублей», — рассказала специалист. В зависимости от количества учебных часов, стажа учителя, уровня его образования и квалификации, от специфики самой школы меняется и предлагаемая оплата труда. Так, в Югорске учителю математики высшей категории с опытом подготовки победителей олимпиад обещают 85-90 тысяч рублей в месяц. В частности, в прошлом году в школах Сургута возник дефицит педагогов по русскому языку и математике. Дефицит кадров подтвердили в департаменте образования города. В регионе уже начали работу по привлечению педагогов. Для них предусмотрены специальные меры социальной поддержки.