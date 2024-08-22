Челябинцам покажут реконструкции танковых боев и выставку бронетехники

© Служба новостей «URA.RU»
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В фестивале примут участие танки Т-34
В фестивале примут участие танки Т-34 Фото:

На военном полигоне в Чебаркуле (Челябинская область) проведут фестиваль исторической реконструкции «Броня Танкограда-2024» с участием танков, пушек и мостоукладчика. Об этом URA.RU сообщили в оргкомитете фестиваля.

«Гости фестиваля смогут посмотреть исторические реконструкции боев периода Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, контртеррористической операции на Северном Кавказе и операции в Сирии. В реконструкциях будут задействованы пушки ЗИС-3, танки Т-34, Т-72б, реплики немецкой САУ „Мардер“ и тягача РСО», — сообщили в оргкомитете.

Кроме того, будет работать статическая экспозиция с боевой, инженерной и автомобильной техникой, артиллерийскими системами, стрелковым вооружением и авиамоделями и моделями бронетехники. Будет представлены экспозиции ООО «ЧТЗ-Уралтрак», военно-исторического клуба «Дивизион», клуба ретро-автомобилей ЧМК.

Фестиваль пройдет 7 сентября. Он приурочен к Дню танкиста (8 сентября», Дню героев Танкограда (6 октября) и 80-летию полного освобождения территории СССР от немецко-фашистских захватчиков.

Фестиваль откроется в 11 часов 7 сентября
Фестиваль откроется в 11 часов 7 сентября
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На военном полигоне в Чебаркуле (Челябинская область) проведут фестиваль исторической реконструкции «Броня Танкограда-2024» с участием танков, пушек и мостоукладчика. Об этом URA.RU сообщили в оргкомитете фестиваля. «Гости фестиваля смогут посмотреть исторические реконструкции боев периода Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, контртеррористической операции на Северном Кавказе и операции в Сирии. В реконструкциях будут задействованы пушки ЗИС-3, танки Т-34, Т-72б, реплики немецкой САУ „Мардер“ и тягача РСО», — сообщили в оргкомитете. Кроме того, будет работать статическая экспозиция с боевой, инженерной и автомобильной техникой, артиллерийскими системами, стрелковым вооружением и авиамоделями и моделями бронетехники. Будет представлены экспозиции ООО «ЧТЗ-Уралтрак», военно-исторического клуба «Дивизион», клуба ретро-автомобилей ЧМК. Фестиваль пройдет 7 сентября. Он приурочен к Дню танкиста (8 сентября», Дню героев Танкограда (6 октября) и 80-летию полного освобождения территории СССР от немецко-фашистских захватчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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