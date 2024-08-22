Челябинцам покажут реконструкции танковых боев и выставку бронетехники

На военном полигоне в Чебаркуле (Челябинская область) проведут фестиваль исторической реконструкции «Броня Танкограда-2024» с участием танков, пушек и мостоукладчика. Об этом URA.RU сообщили в оргкомитете фестиваля.
«Гости фестиваля смогут посмотреть исторические реконструкции боев периода Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, контртеррористической операции на Северном Кавказе и операции в Сирии. В реконструкциях будут задействованы пушки ЗИС-3, танки Т-34, Т-72б, реплики немецкой САУ „Мардер“ и тягача РСО», — сообщили в оргкомитете.
Кроме того, будет работать статическая экспозиция с боевой, инженерной и автомобильной техникой, артиллерийскими системами, стрелковым вооружением и авиамоделями и моделями бронетехники. Будет представлены экспозиции ООО «ЧТЗ-Уралтрак», военно-исторического клуба «Дивизион», клуба ретро-автомобилей ЧМК.
Фестиваль пройдет 7 сентября. Он приурочен к Дню танкиста (8 сентября», Дню героев Танкограда (6 октября) и 80-летию полного освобождения территории СССР от немецко-фашистских захватчиков.
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