В Новороссийске произошло возгорание на мусорном полигоне. Площадь огня составляет свыше 2000 квадратных метров. На месте работают оперативные службы. Об этом рассказал глава города Андрей Кравченко. Это второе за последние дни крупное возгорание после Пролетарска.
«Получил сообщение о возгорании на мусорном полигоне. Ориентировочная площадь пожара составляет 2000 кв.м», — написал глава Новороссийска Кравченко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что на месте работают экстренные службы. Задействованы 20 человек, также работает техника. В настоящий момент, в связи с происшествием, приостановлен прием мусора, однако власти ищут альтернативное решение.
На днях украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске. При ликвидации возгорания пострадали 42 пожарных. Накануне сообщалось, что огонь все еще тушат.
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