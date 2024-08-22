В Пролетарске продолжают тушить резервуары с топливом после атаки БПЛА

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Пожарные потушили огонь на шести резервуарах на промскладе в Пролетарске
Пожарные потушили огонь на шести резервуарах на промскладе в Пролетарске Фото:

В Пролетарске Ростовской области продолжаются работы по тушению резервуаров с топливом, ставших целью атаки беспилотников ВСУ. По данным оперативных служб, пожарные уже справились с огнем в шести резервуарах.

«Пожарные ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом в Пролетарске», — передает сообщение оперслужб ТАСС. Утром 18 августа силы ПВО в Ростовской области отразили атаку БПЛА. Из-за падения обломков на складах в Пролетарске загорелось дизельное топливо.

Тушение пожара приостанавливалось из-за повторной атаки, но затем возобновилось. В Пролетарске введен режим чрезвычайной ситуации и начат сбор гуманитарной помощи для пожарных. По последним данным, в ходе ликвидации возгорания пострадали 42 человека, сообщает 360.ru.

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В Пролетарске Ростовской области продолжаются работы по тушению резервуаров с топливом, ставших целью атаки беспилотников ВСУ. По данным оперативных служб, пожарные уже справились с огнем в шести резервуарах. «Пожарные ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом в Пролетарске», — передает сообщение оперслужб ТАСС. Утром 18 августа силы ПВО в Ростовской области отразили атаку БПЛА. Из-за падения обломков на складах в Пролетарске загорелось дизельное топливо. Тушение пожара приостанавливалось из-за повторной атаки, но затем возобновилось. В Пролетарске введен режим чрезвычайной ситуации и начат сбор гуманитарной помощи для пожарных. По последним данным, в ходе ликвидации возгорания пострадали 42 человека, сообщает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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