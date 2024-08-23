В Екатеринбурге, Казани и Москве заминировали банки от имени Мизулиной

23 августа 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Неизвестные использовали имя Екатерины Мизулиной в сообщении о минировании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге, а также Казани и Москве от имени главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной заминировали банки «УБРиР». Сообщение оказалось ложным, рассказал URA.RU источник. «На электронную почту банка пришло письмо, где неизвестный представился Екатериной Мизулиной, главой „Лиги безопасного интернета“. Лжетеррорист потребовал, чтобы „глава ФСБ“ перевел ему два миллиарда рублей. В противном случае грозился взорвать все отделения „УБРиР“ в Екатеринбурге, Казани и Москве», — рассказал собеседник агентства. Сотрудниками оперативных служб в Екатеринбурге были проверены 17 офисов банка. Эвакуировали 23 человека. Взрывных устройств и других опасных предметов в помещениях не обнаружили. По факту лжеминирования начата проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге, а также Казани и Москве от имени главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной заминировали банки «УБРиР». Сообщение оказалось ложным, рассказал URA.RU источник. «На электронную почту банка пришло письмо, где неизвестный представился Екатериной Мизулиной, главой „Лиги безопасного интернета“. Лжетеррорист потребовал, чтобы „глава ФСБ“ перевел ему два миллиарда рублей. В противном случае грозился взорвать все отделения „УБРиР“ в Екатеринбурге, Казани и Москве», — рассказал собеседник агентства. Сотрудниками оперативных служб в Екатеринбурге были проверены 17 офисов банка. Эвакуировали 23 человека. Взрывных устройств и других опасных предметов в помещениях не обнаружили. По факту лжеминирования начата проверка.