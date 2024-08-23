Предотвратить новые попытки захвата тюрем в России позволит только налаживание агентурно-оперативной работы. Как отметил в интервью URA.RU директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, ситуация, которая произошла 23 августа в ИК-19 в Волгоградской области, а ранее — в СИЗО Ростова-на-Дону, демонстрирует, что эта работа не налажена, и очевидно, что президент Владимир Путин ждет решений от силовиков.
«В борьбе с тюремным джамаатом, с распространением идеологии ИГИЛ* среди заключенные необходимо налаживание агентурно-оперативной работы. Иного не дано. Главное [для силовиков] — прекратить обманывать самих себя и признать, что ИГИЛ никуда не исчез, более того, ИГИЛ сегодня на подъеме и будет вести войну против России, которая борется с ним в Сирии. Фактически Россия в состоянии войны с ИГИЛ почти 10 лет. И еще будет столько же, потому что ИГИЛ возрождается», — заявил Серенко.
По словам политолога, не все, кто примыкает к радикалам в тюрьмах, там же идут на мятеж. Но если они попадают за решетку «мелкими воришками, то выходят уже джихадистами».
Попытка захватить ИК-19 в городе Суровикине Волгоградской области произошла 23 августа. После сообщения информации об этом президент Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России. ЧП стало одной из центральных тем обсуждения.
*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация
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