23 августа 2024

В детском саду ХМАО возведут московский Кремль

© Служба новостей «URA.RU»
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В детском саду ХМАО построят патриотическую площадку
В детском саду ХМАО построят патриотическую площадку Фото:

В детском саду «Лесная сказка» в Октябрьском районе построят патриотическую площадку. Ее центральным элементом станет московский Кремль. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупки».

«Элемент, предназначенный для изучения детьми истории и ознакомления с архитектурой Кремля. Включает в себя боковые, лицевую части, верхний ярус и башню, на которых расположены игровые и декоративные элементы и прорези», — написано в карточке товара.

Помимо этого там появятся магнитно-меловой стенд с текстом гимна России, флагшток с флагом РФ, муляж Вечного огня, несколько стендов о географии, природе и народах Родины. На это все детский сад потратит 1,2 миллиона рулей.

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В детском саду «Лесная сказка» в Октябрьском районе построят патриотическую площадку. Ее центральным элементом станет московский Кремль. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупки». «Элемент, предназначенный для изучения детьми истории и ознакомления с архитектурой Кремля. Включает в себя боковые, лицевую части, верхний ярус и башню, на которых расположены игровые и декоративные элементы и прорези», — написано в карточке товара. Помимо этого там появятся магнитно-меловой стенд с текстом гимна России, флагшток с флагом РФ, муляж Вечного огня, несколько стендов о географии, природе и народах Родины. На это все детский сад потратит 1,2 миллиона рулей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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