В детском саду ХМАО возведут московский Кремль

В детском саду «Лесная сказка» в Октябрьском районе построят патриотическую площадку. Ее центральным элементом станет московский Кремль. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупки».
«Элемент, предназначенный для изучения детьми истории и ознакомления с архитектурой Кремля. Включает в себя боковые, лицевую части, верхний ярус и башню, на которых расположены игровые и декоративные элементы и прорези», — написано в карточке товара.
Помимо этого там появятся магнитно-меловой стенд с текстом гимна России, флагшток с флагом РФ, муляж Вечного огня, несколько стендов о географии, природе и народах Родины. На это все детский сад потратит 1,2 миллиона рулей.
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