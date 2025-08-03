03 августа 2025
02 августа 2025

В Сургуте отремонтируют давно заброшенный проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд возле офисного здания, находящийся в плохом состоянии много лет, наконец отремонтируют
Проезд возле офисного здания, находящийся в плохом состоянии много лет, наконец отремонтируют Фото:

В Сургуте до конца 2025 года отремонтируют дорогу возле офисного здания на Комсомольском проспекте, 36/2. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«Участок будет отремонтирован силами бизнес-сообщества. Коммерческая организация взяла на себя обязательства привести в порядок территорию до конца текущего года», — рассказали в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута просят мэра отремонтировать проезд. Этот участок дороги много лет находится в плачевном состоянии, при этом является единственным подъездом к нескольким дворам.

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В Сургуте до конца 2025 года отремонтируют дорогу возле офисного здания на Комсомольском проспекте, 36/2. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. «Участок будет отремонтирован силами бизнес-сообщества. Коммерческая организация взяла на себя обязательства привести в порядок территорию до конца текущего года», — рассказали в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута просят мэра отремонтировать проезд. Этот участок дороги много лет находится в плачевном состоянии, при этом является единственным подъездом к нескольким дворам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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