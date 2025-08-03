В Сургуте отремонтируют давно заброшенный проезд

Проезд возле офисного здания, находящийся в плохом состоянии много лет, наконец отремонтируют
В Сургуте до конца 2025 года отремонтируют дорогу возле офисного здания на Комсомольском проспекте, 36/2. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.
«Участок будет отремонтирован силами бизнес-сообщества. Коммерческая организация взяла на себя обязательства привести в порядок территорию до конца текущего года», — рассказали в администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута просят мэра отремонтировать проезд. Этот участок дороги много лет находится в плачевном состоянии, при этом является единственным подъездом к нескольким дворам.
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