03 августа 2025
02 августа 2025

Социальный фонд ХМАО раскрыл, кому из югорчан положена компенсация за ОСАГО

Социальный фонд ХМАО выплачивает инвалидам компенсации за ОСАГО
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года в ХМАО компенсацию за ОСАГО получили 250 инвалидов
С начала года в ХМАО компенсацию за ОСАГО получили 250 инвалидов Фото:

В ХМАО инвалиды могут получить компенсацию за оплату полиса ОСАГО. Условия получения выплаты разъяснили в региональном отделении Социального фонда.

«Право на компенсацию уплаченной страховой премии по договору ОСАГО имеют граждане с инвалидностью, если транспортное средство необходимо им по медицинским показаниям и это подтверждено индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА)», — рассказала управляющий отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк. Компенсация составляет 50% от стоимости полиса.

Выплата предоставляется один раз в год на одно транспортное средство. В страховке может быть указано не более трех водителей, включая самого инвалида или его официального представителя. Для оформления компенсации достаточно, чтобы в договоре ОСАГО был указан СНИЛС страхователя или собственника машины. Назначение проходит автоматически на основании данных из Федерального реестра инвалидов и информационной системы социального обеспечения. После оформления приходит уведомление.

Если уведомление не поступило, получить компенсацию можно через портал госуслуг, клиентскую службу СФР или МФЦ. С начала года выплату уже получили 250 жителей региона.

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В ХМАО инвалиды могут получить компенсацию за оплату полиса ОСАГО. Условия получения выплаты разъяснили в региональном отделении Социального фонда. «Право на компенсацию уплаченной страховой премии по договору ОСАГО имеют граждане с инвалидностью, если транспортное средство необходимо им по медицинским показаниям и это подтверждено индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА)», — рассказала управляющий отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк. Компенсация составляет 50% от стоимости полиса. Выплата предоставляется один раз в год на одно транспортное средство. В страховке может быть указано не более трех водителей, включая самого инвалида или его официального представителя. Для оформления компенсации достаточно, чтобы в договоре ОСАГО был указан СНИЛС страхователя или собственника машины. Назначение проходит автоматически на основании данных из Федерального реестра инвалидов и информационной системы социального обеспечения. После оформления приходит уведомление. Если уведомление не поступило, получить компенсацию можно через портал госуслуг, клиентскую службу СФР или МФЦ. С начала года выплату уже получили 250 жителей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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