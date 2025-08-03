Социальный фонд ХМАО раскрыл, кому из югорчан положена компенсация за ОСАГО

В ХМАО инвалиды могут получить компенсацию за оплату полиса ОСАГО. Условия получения выплаты разъяснили в региональном отделении Социального фонда.
«Право на компенсацию уплаченной страховой премии по договору ОСАГО имеют граждане с инвалидностью, если транспортное средство необходимо им по медицинским показаниям и это подтверждено индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА)», — рассказала управляющий отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк. Компенсация составляет 50% от стоимости полиса.
Выплата предоставляется один раз в год на одно транспортное средство. В страховке может быть указано не более трех водителей, включая самого инвалида или его официального представителя. Для оформления компенсации достаточно, чтобы в договоре ОСАГО был указан СНИЛС страхователя или собственника машины. Назначение проходит автоматически на основании данных из Федерального реестра инвалидов и информационной системы социального обеспечения. После оформления приходит уведомление.
Если уведомление не поступило, получить компенсацию можно через портал госуслуг, клиентскую службу СФР или МФЦ. С начала года выплату уже получили 250 жителей региона.
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