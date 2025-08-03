03 августа 2025
02 августа 2025

В ХМАО паводок перестал подтапливать дачи

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Югре идет на спад, на 4 августа в округе не оказалось ни одной затопленной дачи
Паводок в Югре идет на спад, на 4 августа в округе не оказалось ни одной затопленной дачи Фото:

В Югре на 4 августа не зафиксировано ни одного дачного участка, который пострадал бы от сезонного паводка. Об этом сообщается в сводке МЧС региона.

«На территории ХМАО-Югры подтопленных приусадебных участков нет», — сообщается в ежедневной сводке. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что это связано с сезонным спадом воды, однако МЧС продолжается держать ситуацию на контроле и в случае необходимости готово оказать помощь югорчанам, пострадавшим от паводка.

Ранее URA.RU писало, что паводок в ХМАО стремительно теряет силу. За сутки уровень воды в Оби у Нижневартовска снизился на пять сантиметров.

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В Югре на 4 августа не зафиксировано ни одного дачного участка, который пострадал бы от сезонного паводка. Об этом сообщается в сводке МЧС региона. «На территории ХМАО-Югры подтопленных приусадебных участков нет», — сообщается в ежедневной сводке. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что это связано с сезонным спадом воды, однако МЧС продолжается держать ситуацию на контроле и в случае необходимости готово оказать помощь югорчанам, пострадавшим от паводка. Ранее URA.RU писало, что паводок в ХМАО стремительно теряет силу. За сутки уровень воды в Оби у Нижневартовска снизился на пять сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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