В ХМАО паводок перестал подтапливать дачи

В Югре на 4 августа не зафиксировано ни одного дачного участка, который пострадал бы от сезонного паводка. Об этом сообщается в сводке МЧС региона.
«На территории ХМАО-Югры подтопленных приусадебных участков нет», — сообщается в ежедневной сводке. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что это связано с сезонным спадом воды, однако МЧС продолжается держать ситуацию на контроле и в случае необходимости готово оказать помощь югорчанам, пострадавшим от паводка.
Ранее URA.RU писало, что паводок в ХМАО стремительно теряет силу. За сутки уровень воды в Оби у Нижневартовска снизился на пять сантиметров.
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