Партия «Новые люди» отстранилась от ставленников скандального экс-депутата Таги-заде

Партия «Новые люди» исключила из своих списков на выборы в думу Мегиона кандидатов, связанных с бывшим депутатом думы ХМАО Халидом Таги-заде. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«При поддержке партии в думу пытались пройти четыре ставленника Таги-заде. Но их исключили из списков», — рассказал собеседник. По его словам, вероятная причина — резонанс вокруг высказывания Таги-заде о ХМАО как «исторической родине мигрантов».
Получить оперативный комментарий от главы регионального отделения «Новых людей» Никиты Лескина не удалось. Он не ответил на звонок.
Ранее URA.RU сообщало, что заявление Таги-заде вызвало широкий общественный резонанс и стоило ему должности зампреда комитета по соцразвитию и зарплаты. Прокуратура не нашла нарушений, однако экс-депутат настаивал на незаконности санкций и предупреждал о создании опасного прецедента. Позже он добровольно отказался от мандата.
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