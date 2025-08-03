03 августа 2025
02 августа 2025

Партия «Новые люди» отстранилась от ставленников скандального экс-депутата Таги-заде

«Новые люди» в ХМАО исключили кандидатов Таги-заде из списков на выборы в думу
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО партия «Новые люди» исключила кандидатов депутата Таги-заде из своих списков на выборы в думу
В ХМАО партия «Новые люди» исключила кандидатов депутата Таги-заде из своих списков на выборы в думу Фото:

Партия «Новые люди» исключила из своих списков на выборы в думу Мегиона кандидатов, связанных с бывшим депутатом думы ХМАО Халидом Таги-заде. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«При поддержке партии в думу пытались пройти четыре ставленника Таги-заде. Но их исключили из списков», — рассказал собеседник. По его словам, вероятная причина — резонанс вокруг высказывания Таги-заде о ХМАО как «исторической родине мигрантов».

Получить оперативный комментарий от главы регионального отделения «Новых людей» Никиты Лескина не удалось. Он не ответил на звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что заявление Таги-заде вызвало широкий общественный резонанс и стоило ему должности зампреда комитета по соцразвитию и зарплаты. Прокуратура не нашла нарушений, однако экс-депутат настаивал на незаконности санкций и предупреждал о создании опасного прецедента. Позже он добровольно отказался от мандата.

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Партия «Новые люди» исключила из своих списков на выборы в думу Мегиона кандидатов, связанных с бывшим депутатом думы ХМАО Халидом Таги-заде. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «При поддержке партии в думу пытались пройти четыре ставленника Таги-заде. Но их исключили из списков», — рассказал собеседник. По его словам, вероятная причина — резонанс вокруг высказывания Таги-заде о ХМАО как «исторической родине мигрантов». Получить оперативный комментарий от главы регионального отделения «Новых людей» Никиты Лескина не удалось. Он не ответил на звонок. Ранее URA.RU сообщало, что заявление Таги-заде вызвало широкий общественный резонанс и стоило ему должности зампреда комитета по соцразвитию и зарплаты. Прокуратура не нашла нарушений, однако экс-депутат настаивал на незаконности санкций и предупреждал о создании опасного прецедента. Позже он добровольно отказался от мандата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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