03 августа 2025

УФСИН ХМАО завлекает к себе сотрудников длинными отпусками и льготами

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО сотрудникам ФСИН предлагают множество льгот, чтобы привлечь на службу
В ХМАО сотрудникам ФСИН предлагают множество льгот, чтобы привлечь на службу Фото:

В УФСИН ХМАО привлекают новых сотрудников льготами и длинными отпусками. Так ведомство пытается справиться с острой нехваткой кадров в учреждениях исполнения наказаний по Югре.

«В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ХМАО-Югре в г. Нижневартовск ведется набор на должности МНС и СНС (младший и средний начальствующий состав)», — говорится в одном из объявлений ведомства. Будущим сотрудникам обещают отпуск в 65 дней, ежегодно оплачиваемый проезд к месту отдыха — в том числе и членам семьи, бесплатное обучение в ВУЗах ФСИН.

В отделе кадров ФКУ СИЗО-1 URA.RU подтвердили, что в ведомстве есть острая необходимость в кадрах. Начальствующий аттестованный состав, который требуется сейчас, а также сотрудники с выслугой могут получить не только длинный отпуск, но и дополнительные дни на дорогу до места отдыха. Кроме того, работники могут рассчитывать на предоставление служебного жилья, а для детей — первоочередное предоставление мест в школы и сады. «Люди требуются, все перечисленные льготы действуют», — пояснили агентству.

В УФСИН один год службы идет за полтора, поэтому на пенсию сотрудники могут выйти меньше, чем через 13 лет с момента трудоустройства. Младший начсостав может получать от 45 тысяч рублей зарплату, а с учетом северной надбавки в 50% — от 65 тысяч рублей в месяц.

Среди требований к кандидатам — образование не ниже среднего. Также важно отсутствие судимостей и служба в армии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО требуется свыше девяти тысяч новых работников. Самый острый дефицит в регионе на рабочие руки.

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В УФСИН ХМАО привлекают новых сотрудников льготами и длинными отпусками. Так ведомство пытается справиться с острой нехваткой кадров в учреждениях исполнения наказаний по Югре. «В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ХМАО-Югре в г. Нижневартовск ведется набор на должности МНС и СНС (младший и средний начальствующий состав)», — говорится в одном из объявлений ведомства. Будущим сотрудникам обещают отпуск в 65 дней, ежегодно оплачиваемый проезд к месту отдыха — в том числе и членам семьи, бесплатное обучение в ВУЗах ФСИН. В отделе кадров ФКУ СИЗО-1 URA.RU подтвердили, что в ведомстве есть острая необходимость в кадрах. Начальствующий аттестованный состав, который требуется сейчас, а также сотрудники с выслугой могут получить не только длинный отпуск, но и дополнительные дни на дорогу до места отдыха. Кроме того, работники могут рассчитывать на предоставление служебного жилья, а для детей — первоочередное предоставление мест в школы и сады. «Люди требуются, все перечисленные льготы действуют», — пояснили агентству. В УФСИН один год службы идет за полтора, поэтому на пенсию сотрудники могут выйти меньше, чем через 13 лет с момента трудоустройства. Младший начсостав может получать от 45 тысяч рублей зарплату, а с учетом северной надбавки в 50% — от 65 тысяч рублей в месяц. Среди требований к кандидатам — образование не ниже среднего. Также важно отсутствие судимостей и служба в армии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО требуется свыше девяти тысяч новых работников. Самый острый дефицит в регионе на рабочие руки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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