УФСИН ХМАО завлекает к себе сотрудников длинными отпусками и льготами

В УФСИН ХМАО привлекают новых сотрудников льготами и длинными отпусками. Так ведомство пытается справиться с острой нехваткой кадров в учреждениях исполнения наказаний по Югре.
«В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ХМАО-Югре в г. Нижневартовск ведется набор на должности МНС и СНС (младший и средний начальствующий состав)», — говорится в одном из объявлений ведомства. Будущим сотрудникам обещают отпуск в 65 дней, ежегодно оплачиваемый проезд к месту отдыха — в том числе и членам семьи, бесплатное обучение в ВУЗах ФСИН.
В отделе кадров ФКУ СИЗО-1 URA.RU подтвердили, что в ведомстве есть острая необходимость в кадрах. Начальствующий аттестованный состав, который требуется сейчас, а также сотрудники с выслугой могут получить не только длинный отпуск, но и дополнительные дни на дорогу до места отдыха. Кроме того, работники могут рассчитывать на предоставление служебного жилья, а для детей — первоочередное предоставление мест в школы и сады. «Люди требуются, все перечисленные льготы действуют», — пояснили агентству.
В УФСИН один год службы идет за полтора, поэтому на пенсию сотрудники могут выйти меньше, чем через 13 лет с момента трудоустройства. Младший начсостав может получать от 45 тысяч рублей зарплату, а с учетом северной надбавки в 50% — от 65 тысяч рублей в месяц.
Среди требований к кандидатам — образование не ниже среднего. Также важно отсутствие судимостей и служба в армии.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО требуется свыше девяти тысяч новых работников. Самый острый дефицит в регионе на рабочие руки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!