В Челябинске 28 августа заканчивается шестой этап гидравлических испытаний тепловых сетей. На контроле — устранение аварий и подключение горячей воды. Об этом 26 августа на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
«28 августа заканчивается шестой этап гидравлических испытаний тепловых сетей. На ежедневном контроле властей находится вопрос устранения аварий и подключение горячей воды в преддверии отопительного сезона. Управление ЖКХ совместно с Ростехнадзором проводит проверки готовности», — сообщил Астахов.
Горячую воду включат в 145 многоэтажках, 12 детских садах, 11 учебных и четырех лечебных учреждениях, которые попали под шестой этап опрессовки. Также горячее водоснабжение появится на объектах, где возникли аварийные ситуации и срок отключения воды был продлен.
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