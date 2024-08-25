25 августа 2024

В Челябинске в 145 жилых домах включат горячую воду

В Челябинске заканчивается последний шестой этап опрессовки
© Служба новостей «URA.RU»
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В городе 28 августа завершается шестой этап опрессовки
В городе 28 августа завершается шестой этап опрессовки Фото:

В Челябинске 28 августа заканчивается шестой этап гидравлических испытаний тепловых сетей. На контроле — устранение аварий и подключение горячей воды. Об этом 26 августа на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

«28 августа заканчивается шестой этап гидравлических испытаний тепловых сетей. На ежедневном контроле властей находится вопрос устранения аварий и подключение горячей воды в преддверии отопительного сезона. Управление ЖКХ совместно с Ростехнадзором проводит проверки готовности», — сообщил Астахов.

Горячую воду включат в 145 многоэтажках, 12 детских садах, 11 учебных и четырех лечебных учреждениях, которые попали под шестой этап опрессовки. Также горячее водоснабжение появится на объектах, где возникли аварийные ситуации и срок отключения воды был продлен.

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В Челябинске 28 августа заканчивается шестой этап гидравлических испытаний тепловых сетей. На контроле — устранение аварий и подключение горячей воды. Об этом 26 августа на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «28 августа заканчивается шестой этап гидравлических испытаний тепловых сетей. На ежедневном контроле властей находится вопрос устранения аварий и подключение горячей воды в преддверии отопительного сезона. Управление ЖКХ совместно с Ростехнадзором проводит проверки готовности», — сообщил Астахов. Горячую воду включат в 145 многоэтажках, 12 детских садах, 11 учебных и четырех лечебных учреждениях, которые попали под шестой этап опрессовки. Также горячее водоснабжение появится на объектах, где возникли аварийные ситуации и срок отключения воды был продлен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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